«Эффект будет лишь усиливаться»: почему в Белом доме заявили о сокращающихся возможностях США помогать Украине

Позиция палаты представителей США усложняет поддержку Киева, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, нежелание законодателей нижней палаты утвердить запрос администрации о помощи Украине уже влияет на возможность передавать киевским властям то, что им нужно, и со временем «этот эффект» будет лишь усиливаться. Салливан также подчеркнул, что администрация Джо Байдена активно работает с конгрессом над созданием механизма оказания дальнейшей поддержки Киеву. В противном случае национальные интересы США серьёзно пострадают, подчеркнул Салливан. По мнению экспертов, Белый дом всеми силами будет пытаться перетянуть на свою сторону часть конгрессменов-республиканцев, чтобы обе палаты пришли к компромиссу относительно помощи Украине.

Позиция палаты представителей США усложняет поддержку Киева, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга.

«По прошествии каждой недели нам становится всё сложнее в полном объёме обеспечить финансирование для всего того, что, на наш взгляд, необходимо предоставить Украине, ― инструментов и возможностей, которые ей требуются как для защиты своей территории, так и для дальнейшего продвижения вперёд. Поэтому для нас «окно (возможностей. — RT)» закрывается», — сообщил Салливан.

По его словам, администрации Байдена приходится принимать решения относительно пакетов помощи, предоставляемой Украине из тех средств и вооружений, которыми Вашингтон располагает в настоящее время, исходя из «прогноза касательно сроков окончательного принятия» законопроектов по этому вопросу. От этого зависит, как формировать пакеты помощи для Киева и что ему отправлять, уточнил Салливан.

«Это уже сказывается на нашей способности предоставлять Украине всё, что ей необходимо, и со временем этот эффект будет лишь усиливаться. У нас всё ещё есть возможность выделить Киеву запрашиваемую им военную помощь. Но если бы нам удалось обеспечить финансирование в полном объёме, мы могли бы делать это на гораздо более стабильной и последовательной основе, к чему мы и стремимся», — подчеркнул Салливан.

Он напомнил, что администрация президента США Джо Байдена направила в конгресс запрос о выделении средств Киеву наряду с другими положениями. Речь идёт о $60 млрд на нужды киевского режима в рамках экстренного бюджетного запроса для поддержки «критически важных партнёров», включая Украину.

«Мы подробно изложили, что нам нужно (в том числе и для Украины), и нам по-прежнему это необходимо, причём как можно скорее. И мы активно работаем как с палатой представителей, так и с сенатом, как с республиканцами, так и с демократами, чтобы склонить голоса (в нашу пользу. — RT) и чтобы на голосовании выделение этих средств было одобрено», — сказал Салливан.

Он также выразил уверенность, что, «несмотря на извилистый путь», пройденный Вашингтоном с момента начала его работы по выделению дополнительных средств Украине, подавляющее большинство представителей обеих партий в обеих палатах конгресса «поддерживает этот шаг».

«И в конечном счёте мы этого добьёмся. На вопросы, как именно, с помощью какого механизма и каких мер... ответят специалисты в области законодательства. Скажу лишь, что мы не перестаём активно добиваться этого. С этой целью я лично каждый день провожу телефонные разговоры как с демократами, так и с республиканцами. И мы стремимся чётко дать понять: если мы не сможем обеспечивать и поддерживать выделение средств Израилю, Украине, Индо-Тихоокеанскому региону и (на защиту нашей южной. — RT) границы, то национальным интересам США будет нанесён колоссальный ущерб», — подчеркнул Салливан.

Заседание палаты представителей США

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Внутриполитический контекст

Напомним, из-за неспособности конгрессменов США от Республиканской и Демократической партий прийти к компромиссу по вопросу выделения поддержки Киеву в Вашингтоне долгое время не могли утвердить даже временный вариант бюджета правительства Соединённых Штатов на 2024 финансовый год. В результате утверждённый Джо Байденом временный проект бюджета не включает в себя расходы на поддержку киевского режима: соответствующие положения были изъяты из документа под давлением законодателей-республиканцев. Временный вариант будет действовать до 17 ноября. Если сторонам не удастся прийти к компромиссу по расходам, произойдёт приостановка работы федерального правительства (шатдаун).

Чтобы избежать этого, спикер палаты представителей Майк Джонсон предложил законопроект по двухэтапному финансированию правительственных программ. Согласно документу, до 19 января будет рассчитано выделение средств на часть программ, связанных с транспортом, энергетикой и военным строительством. Остальные правительственные секторы будут профинансированы до 2 февраля. В законопроекте отсутствует пункт о выделении средств на нужды Украины.

Джонсон полагает, что проект закона о поддержке киевского режима должен включать также положения об обеспечении безопасности американских границ, поскольку республиканцы считают последний вопрос приоритетным. По его мнению, США не могут помогать другим странам, если не в состоянии защитить свои собственные рубежи.

Если же компромисс по этим вопросам так и не будет найден, произойдёт шатдаун, а повсеместные сокращения федеральных программ начнутся уже в конце апреля, пишет газета The Washington Post.

«Торг будет идти»

Как отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, несмотря на противодействие спикера нижней палаты Джонсона, Белый дом всеми силами будет пытаться «перетянуть на свою сторону» часть конгрессменов-республиканцев в обмен на какие-то преференции, чтобы в конечном итоге обе палаты пришли к консолидированному решению по проекту бюджета и помощи Украине.

«Поддержка Киева — это всегда элемент политического торга в США. Уже сейчас слышны заявления, что Байден может пообещать решить проблему с мигрантами, безопасностью в южных штатах и так далее. Это важно для республиканцев. И в ответ на такие действия парламентарии от Республиканской партии могут согласиться выделить какую-то часть помощи Киеву. Для Байдена это очень значимо, поскольку угроза шатдауна из-за украинского вопроса ещё больше пошатнёт его позиции во время избирательной кампании перед президентскими выборами 2024 года в США. В Белом доме слишком многое поставили на кон в контексте поддержки Киева, чтобы сейчас от этого отказаться», — сказал эксперт в комментарии RT.

Президент США Джо Байден

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По мнению Данюка, в связи с этим Байдену уже весной необходимо показать «какие-то успехи» на украинском направлении.

«Всё это говорит о том, что конгрессмены могут достичь консенсуса до шатдауна. В данном случае республиканцы не сильно много потеряют, если в итоге пролоббируют свои интересы в сфере миграции. В то же время представители Республиканской партии в конгрессе сохранят за собой возможность критиковать Байдена за поддержку режима Зеленского», — отметил аналитик.

В свою очередь, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман выразил схожее мнение в беседе с RT. По его словам, чтобы избежать наступления шатдауна, американские парламентарии постараются «доторговаться друг с другом» и с администрацией Байдена до приемлемого варианта расходной части бюджета.

«Конгрессмены, лоббирующие интересы Украины, будут вынуждены существенно умерить свои аппетиты, ведь в случае приостановки работы госорганов США Киев рискует вообще ничего не получить. Поэтому, скорее всего, после сложных и продолжительных дискуссий в парламенте США межпартийный консенсус относительно исполнения бюджета будет достигнут. Даже трамписты, желающие использовать угрозу шатдауна как оружие против Байдена, прекрасно осознают, что Америка в её современном состоянии не может позволить себе приостановку работы всей административно-политической машины. Подобный сценарий развития событий может окончательно испортить имидж бывшего глобального гегемона в глазах его зарубежных союзников», — считает Фельдман.

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По его словам, на этом фоне республиканцы во главе с Джонсоном переориентируют палату представителей «на курс жёсткой экономии бюджетных ресурсов».

«В преддверии президентских выборов 2024 года наиболее очевидным способом сокращения безумных даже по меркам США внешнеполитических расходов является урезание военной помощи иностранным партнёрам. Отказать в этой помощи Израилю будет сложнее, поскольку он официально является основным союзником Вашингтона вне блока НАТО. А вот сэкономить средства налогоплательщиков, серьёзно сократив расходы на содержание Украины, американцам ничего не мешает», — полагает Фельдман.

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов также считает, что Байден будет пытаться договориться с конгрессменами-республиканцами по вопросу финансирования киевского режима и другим бюджетным статьям.

«Возможен некий компромиссный вариант, однако сумма, о которой первоначально шла речь ($60 млрд помощи Киеву), абсолютно нереальна для принятия обеими палатами конгресса. Возможность выбить её из конгресса у президента США просто отсутствует, но торг будет идти. Вероятно, что на какой-то стадии будет достигнута некая договорённость о гораздо более скромном финансировании», — отметил Шаповалов в разговоре с RT.

Белый дом

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При этом аналитики не исключают вероятности возникновения ситуации, при которой федеральное правительство всё же приостановит свою работу и помощь Украине будет «значительно замедлена» со стороны США.

«Если произойдёт шатдаун, то помощь Киеву от Вашингтона сильно уменьшится. И впоследствии первым номером будет решаться вопрос о поддержке Тель-Авива на фоне обострения палестино-израильского конфликта, а потом уже проблема финансирования киевского режима. При этом Байден может изыскать средства на нужды ВСУ специальным президентским указом. Другое дело, что постоянно это делать он не сможет, поэтому бережёт данную опцию на случай патовой ситуации», — считает Данюк.

По мнению Шаповалова, и в случае шатдауна, и в случае урезания финансирования Киева под прессингом республиканцев Вашингтон начнёт наращивать давление на страны ЕС и других партнёров, чтобы они выделяли больше средств на нужды Украины. Ранее, 11 ноября, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза быть готовыми компенсировать помощь Зеленскому из-за её вероятного сокращения со стороны США.

«Уже сейчас мы видим позицию Германии, которая готова существенно увеличить военную помощь Киеву с €4 млрд до €8 млрд. Очевидно, будет оказано давление и на другие европейские страны, их принудят действовать по примеру ФРГ. Возможно, будет оказываться давление и на так называемых союзников вне НАТО, а это около 20 государств за пределами Европы: страны Африки, Азии и Латинской Америки», — заключил Шаповалов.