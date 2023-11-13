«Полезнее будет не вмешиваться»: сенатор-республиканец Тим Скотт сообщил о выходе из президентской гонки в США
- Президентские выборы в США
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- © Matthew Hatcher / SOPA Images / LightRocket
Сенатор-республиканец Тим Скотт заявил о выходе из президентской гонки в США. Об этом он сообщил в комментарии Fox News.
«Думаю, избиратели, самые замечательные люди на свете, предельно ясно дали мне понять: «Не сейчас, Тим», — заявил Скотт.
Сенатор также подчеркнул, что не планирует поддерживать кого-то из других кандидатов в гонке за выдвижение от Республиканской партии.
«С моей стороны полезнее всего будет не вмешиваться», — сказал он.
Кроме того, Скотт отмёл идею выступить в 2024-м кандидатом на пост вице-президента.
«Вице-президентство в списке моих задач никогда не фигурировало», — заметил он.
Как отмечает Fox News, для ряда сотрудников предвыборного штаба Скотта новость Скотта стала неожиданной, об этом они заявили телеканалу, отметив, что им не сообщали о решении сенатора до его выступления в прямом эфире.
Характеризуя фигуру Скотта, Fox News пишет, что законодатель раз за разом представлял публике свой «оптимистичный, позитивный посыл, завязанный на консерватизме».
«Но его позитивный и воодушевляющий посыл не нашёл отклика в условиях агрессивной республиканской гонки за выдвижение в президенты, где доминирует экс-президент Дональд Трамп», — говорится в материале телеканала.
Напомним, президентские выборы в Соединённых Штатах намечены на 5 ноября 2024 года. По данным агрегатора социологических опросов RealClearPolitics, среди кандидатов в президенты от республиканцев лидирует Трамп с 58,5% голосов (информация по состоянию на 9 ноября 2023 года). На втором месте — губернатор штата Флорида Рон Десантис, который набирает 14,4%, на третьем — экс-постпред США при ООН Никки Хейли (9%), четвёртую позицию в рейтинге кандидатов от Республиканской партии занимает Вивек Рамасвами (4,7%). У остальных кандидатов — меньше 3% голосов, включая Скотта (2,5%).
«Скотт... ещё больше отстал от губернатора Флориды Рона Десантиса, а также бывшего постоянного представителя США при ООН и в прошлом губернатора Южной Каролины Никки Хейли, которые борются за второе место по данным опросов в преддверии республиканских праймериз — далеко позади Трампа», — констатирует Fox News.
Телеканал также отмечает, что у Скотта и Хейли «много общих политических друзей», союзников, а также спонсоров, что «вызвало определённые трения за кулисами».
- Тим Скотт
- AP
- © Rebecca Blackwell
«Нелёгкая борьба»
Как отмечает Fox News, число кандидатов в президенты от Республиканской партии, которое к лету превысило дюжину, сейчас сокращается.
Журналисты напомнили, что ряд кандидатов-республиканцев уже вышли из президентской гонки. В частности, это Уилл Херд, бывший тайный агент ЦРУ и также в прошлом конгрессмен США от штата Техас, «отслуживший три срока» в палате представителей; мэр Майями Фрэнсис Суарес; бизнес-лидер и эксперт в области контроля за качеством Перри Джонсон; а также Ларри Элдер, бывший кандидат на пост губернатора Калифорнии в результате отзыва действующего губернатора в 2021 году и в прошлом ведущий ток-шоу консервативного толка на радио.
Кроме того, в конце октября о своём решении выйти из президентской гонки объявил и бывший вице-президент США республиканец Майк Пенс.
«Мне стало ясно, что сейчас не моё время, — отметил он во время своего выступления в Лас-Вегасе (штат Невада). — Учитывая всё, с чем сталкивается наша страна, я просто не мог остаться в стороне… Мы всегда знали, что это будет нелёгкая борьба, но я ни о чём не жалею. Единственное, что для нас было бы хуже, чем не справиться с задачей, — это не попытаться совсем».
На этом фоне ужесточили свою риторику оставшиеся кандидаты в президенты США от Республиканской партии.
Так, Дональд Трамп заявил 4 ноября, что из-за неэффективной политики администрации Джо Байдена многие государства разговаривают и ведут себя с Соединёнными Штатами как с маленькими детьми, в том числе Китай и Россия. По его словам, когда он был у власти, лидеры РФ и КНР его «страну уважали».
«И с нами они никогда не разговаривали так, как с текущей командой (Байдена. — RT)», — заявил Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Флорида.
В свою очередь, кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами подчеркнул, что Россия превосходит Соединённые Штаты по объёму ядерного оружия и числу гиперзвуковых ракет. При этом Рамасвами отметил, что Вашингтон сталкивается с угрозой начала третьей мировой войны. По его словам, альянс России и Китая является одним из «главных рисков» в этой связи.
- Символика Республиканской м Демократической партий
- Gettyimages.ru
- © Marie Hickman
«Зачистка политического поля»
Как отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов, решение сенатора-республиканца Скотта выбыть из гонки — часть плана «традиционалистского крыла» Республиканской партии избавиться от «откровенно непопулярных кандидатов».
«Противники Трампа среди республиканцев осознают, что находятся в заведомо намного более слабой позиции по сравнению с Трампом, поэтому они пошли по пути уменьшения числа кандидатов. Так, они надеются переломить ситуацию в свою пользу, укрепить других более успешных антитрамповских кандидатов. Идёт в чистом виде зачистка данного политического поля. Не так давно был Пенс, а теперь пришла очередь сенатора от Айовы Скотта. Возможно, даже эту концепцию писали одни и те же политтехнологи, поскольку заявление Пенса и Скотта очень похожи», — заявил эксперт в беседе с RT.
Семибратов не исключает в дальнейшем консолидации традиционалистского крыла Республиканской партии вокруг фигуры Рона Десантиса.
«Учитывая электоральный разрыв между Десантисом и вторым кандидатом от традиционных республиканцев — Ники Хейли, они всё-таки могут сделать ставку на Десантиса и будут пытаться всячески его продвигать и поддерживать, чтобы попробовать выиграть праймериз у Трампа», — сказал аналитик.
- Экс-президент США Дональд Трамп
- AP
- © Reba Saldanha
По мнению Семибратова, в ответ на эти действия антитрампистов штабу Трампа стоило бы «заключить соглашение» с Рамасвами который в какой-то степени является «его спойлером».
«Речь идёт о том, чтобы уговорить Рамасвами сняться с внутренних праймериз взамен на место в потенциальной администрации Трампа», — считает эксперт.
Схожего мнения придерживается и главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев. По его словам, такой сценарий вполне возможен.
«Рамасвами наверняка и сам рассчитывает, что Трамп потом возьмёт его в вице-президенты или на другую одну из ключевых позиций в своей команде. Рамасвами много внимания уделяет вопросам внешней политики, его могут взять государственным секретарём», — предположил аналитик в комментарии RT.
В то же время, как полагает Васильев, то, что Скотт «выбыл из борьбы», лишний раз подчёркивает «безальтернативность Трампа».
«На сегодняшний день авторитет Трампа в Республиканской партии только растёт, конкурентов, равных ему по рейтингам, нет, никто не может бросить ему вызов из однопартийцев. Попытка создать второго устойчивого кандидата от республиканцев, можно сказать, провалилась», — считает эксперт.
Как полагает Васильев, учитывая текущие данные соцопросов, выборы 2024 года будут «матчем-реваншем или повторной схваткой» между Байденом и Трампом.
Согласно данным агрегатора социологических опросов RealClearPolitics по состоянию на 9 ноября 2023 года, Трамп лидирует в предвыборной гонке и набирает 45,6%, за Байдена проголосовали бы 44,5%.
«Выборы кампании 2024 года будут очень похожи на кампанию 2020 года, поскольку уже даже сейчас ясно, что с Байденом может справиться только Трамп, это реально и надо дать шанс именно ему сразиться с действующим президентом США», — заключил Васильев.
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