Рамасвами: Россия превосходит США по ядерному оружию и гиперзвуковым ракетам

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил во время выступления перед сторонниками во Флориде, что Россия превосходит Соединённые Штаты по объёму ядерного оружия и числу гиперзвуковых ракет.

«Россия прямо сейчас превосходит нас по ядерным возможностям. Они превосходят нас по гиперзвуковым ракетам», — цитирует его РИА Новости.

При этом Рамасвами отметил, что Вашингтон сталкивается с угрозой начала третьей мировой войны.

По его словам, альянс России и Китая является одним из «главных рисков» в этой связи.

Ранее Россия заняла 1-е место в рейтинге издания U.S. News с самыми сильными армиями.

Также генерал ВВС США Марк Келли выразил мнение, что ВВС России и Китая тренируются на американцах как на тренажёре.