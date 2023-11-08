Рамасвами: Россия превосходит США по ядерному оружию и гиперзвуковым ракетам
«Россия прямо сейчас превосходит нас по ядерным возможностям. Они превосходят нас по гиперзвуковым ракетам», — цитирует его РИА Новости.
При этом Рамасвами отметил, что Вашингтон сталкивается с угрозой начала третьей мировой войны.
По его словам, альянс России и Китая является одним из «главных рисков» в этой связи.
Ранее Россия заняла 1-е место в рейтинге издания U.S. News с самыми сильными армиями.
Также генерал ВВС США Марк Келли выразил мнение, что ВВС России и Китая тренируются на американцах как на тренажёре.