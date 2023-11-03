Генерал Келли: ВВС России и Китая тренируются на американцах как на тренажёре
Об этом пишет Business Insider.
По данным издания, только за последний год было отмечено несколько таких «опасных» ситуаций.
«Россия, так и Китай хотят испытать свои самолёты и своих пилотов против США, чувствуя себя уверенно и понимая, что они могут конкурировать с американцами в этой сфере», — сказал Келли.
Ранее Россия заняла 1-е место в рейтинге издания U.S. News с самыми сильными армиями.
Также сообщалось, что американские военные подорвали в воздухе МБР Minuteman III из-за аномалии.