Генерал Келли: ВВС России и Китая тренируются на американцах как на тренажёре

Генерал ВВС США Марк Келли выразил мнение, что российские и китайские пилоты «сталкиваются» с американскими самолётами в различных горячих точках с целью тренировки.

Об этом пишет Business Insider.

По данным издания, только за последний год было отмечено несколько таких «опасных» ситуаций.

«Россия, так и Китай хотят испытать свои самолёты и своих пилотов против США, чувствуя себя уверенно и понимая, что они могут конкурировать с американцами в этой сфере», — сказал Келли.

Ранее Россия заняла 1-е место в рейтинге издания U.S. News с самыми сильными армиями.

Также сообщалось, что американские военные подорвали в воздухе МБР Minuteman III из-за аномалии.