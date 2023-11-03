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Генерал Келли: ВВС России и Китая тренируются на американцах как на тренажёре

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Генерал ВВС США Марк Келли выразил мнение, что российские и китайские пилоты «сталкиваются» с американскими самолётами в различных горячих точках с целью тренировки.

Об этом пишет Business Insider.

По данным издания, только за последний год было отмечено несколько таких «опасных» ситуаций.

«Россия, так и Китай хотят испытать свои самолёты и своих пилотов против США, чувствуя себя уверенно и понимая, что они могут конкурировать с американцами в этой сфере», — сказал Келли.

Ранее Россия заняла 1-е место в рейтинге издания U.S. News с самыми сильными армиями.

Также сообщалось, что американские военные подорвали в воздухе МБР Minuteman III из-за аномалии.

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