RT в Telegram
Подпишись

Россия заняла 1-е место в рейтинге издания U.S. News с самыми сильными армиями

Короткая ссылка
Россия заняла первое место в рейтинге стран с самыми сильными вооружёнными силами, который составило издание U.S. News & World Report.
Россия заняла 1-е место в рейтинге издания U.S. News с самыми сильными армиями
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

Отмечается, что Россия по показателям мощности армии получила оценку 94,3 балла из 100 возможных.

При этом в категориях «Лидер» и «Политическое влияние» российская армия получила по 100 баллов.

Второй в рейтинге стала американская армия, на третьей позиции расположились китайские вооружённые силы.

Уточняется, что издание составило рейтинг совместно со специалистами маркетинговой компании WPP и Уортонской школы Пенсильванского университета. Специалисты проанализировали 73 атрибута каждой армии.

Летом российский президент Владимир Путин отмечал, что у России есть эффективная современная военная техника, а российский танк Т-90 «Прорыв» является лучшим в мире.

Т-90М поступает в войска с 2020 года, и, по словам аналитиков, «Прорыв» успел зарекомендовать себя как лучший танк СВО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить