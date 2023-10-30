Россия заняла 1-е место в рейтинге издания U.S. News с самыми сильными армиями

Россия заняла первое место в рейтинге стран с самыми сильными вооружёнными силами, который составило издание U.S. News & World Report.

Отмечается, что Россия по показателям мощности армии получила оценку 94,3 балла из 100 возможных.

При этом в категориях «Лидер» и «Политическое влияние» российская армия получила по 100 баллов.

Второй в рейтинге стала американская армия, на третьей позиции расположились китайские вооружённые силы.

Уточняется, что издание составило рейтинг совместно со специалистами маркетинговой компании WPP и Уортонской школы Пенсильванского университета. Специалисты проанализировали 73 атрибута каждой армии.

Летом российский президент Владимир Путин отмечал, что у России есть эффективная современная военная техника, а российский танк Т-90 «Прорыв» является лучшим в мире.

Т-90М поступает в войска с 2020 года, и, по словам аналитиков, «Прорыв» успел зарекомендовать себя как лучший танк СВО.