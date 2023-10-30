Пенс вне игры: как развивается ситуация вокруг президентской гонки в США

О решении приостановить участие в президентской гонке заявил бывший вице-президент США республиканец Майк Пенс. При этом он заверил сторонников, что никогда не прекратит бороться за консервативные ценности и за избрание республиканцев на все выборные должности в стране. Политик, рейтинги которого значительно уступали показателям конкурентов, не выразил однозначной поддержки кому-либо из кандидатов на высший государственный пост. Самоустранившись, Пенс делает ставку на то, что его электорат проголосует в пользу кого-либо из оппонентов Дональда Трампа на праймериз, не исключают эксперты.

Бывший вице-президент США республиканец Майк Пенс заявил о решении приостановить участие в президентской гонке.

«Библия говорит нам, что для каждого дела под небом есть свой час. И после поездок по стране в последние шесть месяцев я приехал сюда, чтобы сказать: мне стало ясно, что сейчас не моё время. Поэтому после долгих молитв и размышлений я решил с сегодняшнего дня приостановить свою кампанию на выборах президента. Сейчас я покидаю эту гонку, но позвольте мне пообещать вам, что я никогда не оставлю борьбу за консервативные ценности и не перестану бороться за избрание лидеров-республиканцев на все выборные должности в стране», — заявил Пенс во время своего выступления в Лас-Вегасе (штат Невада).

Политик напомнил, что в июне прошлого года он объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США от Республиканской партии, поскольку считает, что страна «находится в тяжёлом положении».

«Учитывая всё, с чем сталкивается наша страна, я просто не мог остаться в стороне… Мы всегда знали, что это будет нелёгкая борьба, но я ни о чём не жалею. Единственное, что для нас было бы хуже, чем не справиться с задачей, — это не попытаться совсем», — подчеркнул Пенс.

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Политик поблагодарил своих сторонников за поддержку.

«Покидая эту кампанию, мы делаем это с благодарным сердцем. Я всегда буду благодарен за те возможности, которые предоставил нам народ этой страны… И позвольте мне поблагодарить всех вас за возможность занимать пост вашего вице-президента. Это была величайшая честь в моей жизни», — сказал он.

Стоит отметить, что Пенс официально объявил об участии в выборах главы Белого дома в начале июня текущего года. Тогда он говорил о «возрождении» США, их защите и необходимости «обезопасить границу», а также о том, чтобы «оживить экономику». Пенс, который занимал пост вице-президента в администрации бывшего американского лидера Дональда Трампа, раскритиковал действующего главу Белого дома Джо Байдена. Пенс обвинил его в том, что он ослабил Соединённые Штаты «изнутри и за рубежом».

«Американская мечта рушится из-за безудержной инфляции. Заработная плата снижается, надвигается рецессия. Нашу южную границу осаждают, а враги свободы вышагивают по всему миру. И что ещё хуже, на неустаревающие американские ценности посягают, как никогда прежде», — заявил Пенс в видеообращении, опубликованном в соцсети X (Twitter).

Предвыборный расклад

Напомним, президентские выборы в США должны пройти 5 ноября 2024 года. Согласно данным агрегатора социологических опросов RealClearPolitics, по состоянию на 24 октября 2023 года среди кандидатов в президенты от Республиканской партии лидирует американский экс-президент Дональд Трамп, который набирает 59,1% голосов. На втором месте — губернатор штата Флорида Рон Десантис с 12,6%, на третьем — экс-постпред США при ООН Никки Хейли (8,3%), четвёртую позицию в рейтинге кандидатов от республиканцев занимает Вивек Рамасвами (4,5%). Следом идёт Пенс, на тот момент у него было лишь 3,5%. У остальных кандидатов — меньше 3% голосов.

Ранее Трамп заявил, что не планирует участвовать в дебатах с другими кандидатами от Республиканской партии, поскольку и так значительно опережает своих соперников.

Что же касается кандидатов на пост главы Белого дома от Демократической партии, то первую строчку рейтинга занимает действующий президент США Джо Байден с 70,3% поддержки. На втором месте — американская писательница Марианна Уильямсон (9%). Актуальные данные по Роберту Кеннеди — младшему не приводятся, однако по состоянию на 29 сентября речь шла о 14,6% голосов.

При этом если сравнивать рейтинги Трампа и Байдена, то первый лидирует и набирает 44,8%, а за второго проголосовали бы 44,1%.

Дональд Трамп и Джо Байден

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«Не самый интересный кандидат»

Как констатируют эксперты, на фоне таких показателей поддержки Трампа Пенс выглядел практически аутсайдером текущей президентской гонки.

«Его рейтинг не соответствовал его амбициям, отсутствовала харизма. Также он делал довольно пресные заявления, в которых нет ничего выдающегося. Пенс неинтересен публике, его политическая программа — это повторение прошлого. Шансов победить у него не было. Пенс был выгоден в своё время Трампу как исполнитель у яркого лидера», — отметил в беседе с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

При этом, с его точки зрения, обещая бороться за консервативные ценности, Пенс хочет продемонстрировать, что Трамп якобы предал Республиканскую партию.

«Так Пенс показывает, что Трамп не вписывается в партийную систему, что он предаёт республиканцев и их консервативные ценности. Но в партии всё же вынуждены мириться с наличием Трампа и его сторонников, поскольку рейтинги 45-го президента США крайне высоки — за него выступает большая часть американского общества. И то, что голоса избирателей Пенса якобы перейдут к кому-то из оппонентов Трампа на праймериз, в значительной степени не отразится на его позициях, он по-прежнему фаворит гонки среди республиканцев с большим отрывом», — рассуждает Блохин.

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При этом основной чертой текущей избирательной кампании в США является то, что ряд республиканцев пытаются объединиться против Трампа и его сторонников, заявил в комментарии RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов.

«Республиканцам важно достигнуть некой консолидации и избавиться от того многообразия кандидатов в президенты, которое образовалось в рамках праймериз. Вероятно, отказ Пенса от участия в праймериз далеко не последний инцидент такого рода. Сейчас перед республиканцами стоит важная задача: с одной стороны, прийти к единому кандидату, а с другой — максимально разбавить крыло трампистов кандидатами-«спойлерами», которые отберут некоторое количество голосов у Трампа. Поэтому решение Пенса объясняется не только его крайне низким рейтингом, но и желанием увеличить поддержку других республиканских кандидатов, например Хейли или Десантиса», — считает он.

Президентские выборы в США

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Семибратов также не исключает ситуации, при которой, помимо Трампа, из кандидатов-республиканцев останется только губернатор штата Флорида Десантис. Что касается Пенса, то его эксперт назвал типичным американским политиком 1980—1990-х годов, от которого «уже изрядно устал избиратель в США».

«Американское население утомилось от старой школы, которую весьма карикатурно представляет тот же Джо Байден. Но и Пенс — приверженец этой старой школы, что видно по его действиям, риторике и даже внешности. Об этом свидетельствуют также опросы, которые показывают, что в рамках текущей избирательной кампании Пенс был далеко не самым интересным кандидатом», — пояснил аналитик.

Семибратов также полагает, что обещание Пенса бороться за консервативные ценности адресовано представителям традиционной части Республиканской партии, которые, по его мнению, не должны поддержать Трампа.

«Пенс таким образом констатирует, что важна победа не только над демократами в рамках общей гонки, но и над трампистами во внутрипартийном состязании. Ещё в 2016 году после победы Трампа Республиканская партия раскололась на два лагеря, и с тех пор этот разрыв только усугубляется. И стратегически важная задача республиканцев — ликвидировать раскол. Вот кто в итоге сможет объединить Республиканскую партию — сторонников Трампа с традиционными республиканцами — это пока вопрос открытый», — заключил эксперт.