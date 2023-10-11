Против течения: почему демократ Кеннеди-младший будет баллотироваться в президенты США как независимый кандидат

Роберт Кеннеди — младший объявил, что будет баллотироваться в президенты США в качестве независимого кандидата. По его словам, Республиканская и Демократическая партии являются коррумпированными и не представляют интересы американцев. В ответ сторонники Джо Байдена и Дональда Трампа обвинили политика в том, что он намерен размыть их электорат. Со времени первого президента США Джорджа Вашингтона ни один независимый кандидат не выигрывал выборы главы государства. Политологи считают, что шансов на успех у Кеннеди-младшего немного, но его участие добавит интриги в президентскую гонку 2024 года.

Американский политик Роберт Кеннеди — младший объявил, что будет участвовать в выборах президента США в 2024 году как независимый кандидат, а не как член Демократической партии. Об этом он сообщил на предвыборном митинге своих сторонников в Филадельфии 9 октября.

«Люди останавливают меня повсюду: в аэропортах, отелях, на улице. И они напоминают мне, что эта страна готова к историческим переменам... Сегодня я здесь, чтобы объявить, что (буду выдвигаться. — RT) в качестве независимого кандидата», — сказал политик.

Позднее, 10 октября, в журнале Newsweek была опубликована статья-заявление Кеннеди, где он говорил, что объявляет независимость от Республиканской и Демократической партий.

«Я заявил о независимости от двух политических партий и тех коррупционных интересов, которые ими управляют, а также от всей мошеннической системы, полной ненависти и злобы, коррупции и лжи, при которой государственные должностные лица оказываются в долговом рабстве у своих корпоративных боссов», — подчеркнул Роберт Кеннеди — младший.

Блудный сын

Ранее, в апреле, Роберт Кеннеди — младший подал заявку на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента в 2024 году. На сегодня основным кандидатом от демократов является нынешний глава государства Джо Байден.

Несмотря на то что некоторые демократы и симпатизирующие Демпартии СМИ ранее высказывали опасения по поводу возможности Байдена принимать участие в следующих выборах из-за своего преклонного возраста, до вступления в гонку Кеннеди участие в выборах других кандидатов серьёзно не обсуждалось.

Роберт Кеннеди — младший

© Alex Wong/Getty Images

Роберт Кеннеди — младший сам относительно возрастной кандидат: в начале 2024 года ему исполнится 70 лет. Однако он находится в прекрасной физической форме, что не раз демонстрировал.

Напомним, Роберт Кеннеди — младший является племянником убитого в результате покушения 35-го президента США Джона Кеннеди и сыном генпрокурора и сенатора Роберта Кеннеди, который был застрелен в ходе своей предвыборной президентской кампании 1968 года.

По данным агрегатора социологических опросов RealClearPolitics, по состоянию на 29 сентября за Байдена были готовы проголосовать 61,6% демократов, тогда как за Кеннеди — 14,6%.

В Демократической партии решение политика баллотироваться в качестве независимого кандидата резко раскритиковали.

«Что у него есть, кроме имени? Он проклятие для наследия своей семьи. Это какой-то позор!» — заявил Кен Мартин, представитель демократов из штата Миннесота.

Критике его подвергли даже члены семьи — другие наследники Роберта Кеннеди.

«Бобби хоть и носит то же имя, что и наш отец, но он не разделяет ни его ценностей, ни его видения, ни его суждений. Сегодняшнее заявление глубоко расстраивает нас», — говорится в заявлении его брата и двух сестёр.

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Роберта Кеннеди — младшего часто критикуют за его радикальные взгляды. Он антипрививочник, а также сторонник целого ряда различных теорий заговора: ранее он утверждал, что инциденты с массовыми расстрелами в США связаны с распространением антидепрессантов, а также говорил, что к убийству его дяди, бывшего президента Джона Ф. Кеннеди, причастно ЦРУ.

Роберт Кеннеди — младший также идёт против курса Демпартии США — консенсуса по общим вопросам политики Вашингтона. Так, в июле он заявлял, что США нужно поступать так, как делал его дядя Джон Кеннеди, налаживая диалог с Россией. До этого он называл Украину жертвой противостояния России и США. Он также утверждал, что при победе на выборах добьётся прекращения огня на Украине в максимально короткие сроки.

Стоит отметить, что подвергли критике Кеннеди-младшего за решение стать независимым кандидатом не только демократы, но и республиканцы. «Слоны» считают, что он является кандидатом-спойлером, задача которого — размывание электората Дональда Трампа. Так, представитель экс-президента США Стивен Чунг заявил, что намерение участвовать в выборах вне двухпартийной системы — это «не более чем тщеславный проект либерала Кеннеди, желающего нажиться на имени своей семьи».

«Избиратели не должны быть обмануты теми, кто выдаёт себя за носителей консервативных ценностей», — подчеркнул представитель Трампа.

При этом некоторые американские политики, наоборот, одобряют шаг Роберта Кеннеди — младшего, отмечая, что его решение поможет ослабить монополию двухпартийной политической системы в США.

«Это огромная трудность. Из-за двух основных партий кандидатам от третьих партий в избирательные бюллетени попасть невозможно», — заявила Дайана Саре, независимый кандидат в cенат США от штата Нью-Йорк.

Напомним, что со времён первого президента США Джорджа Вашингтона, не принадлежавшего к какой-либо партии, независимые кандидаты ни разу не избирались на пост главы государства.

Однако известны случаи, когда независимые кандидаты или политики — представители «третьих» партий оказывали существенное влияние на исход президентских выборов, набирая значительную долю голосов избирателей или влияя на результаты выборов в отдельных штатах.

Например, Росс Перо, независимый кандидат, получил значительную долю голосов избирателей на президентских выборах 1992 года. Аналогичным образом Ральф Нейдер, баллотировавшийся от Партии зелёных, оказал влияние на президентские выборы 2000 года, которые проходили в условиях жёсткой конкуренции — их итог пришлось решать Верховному суду.

«Плеснул бензина»

У Роберта Кеннеди — младшего нет шансов стать президентом в качестве независимого кандидата, считают опрошенные RT эксперты и политологи-американисты.

«Он мог бы получить номинацию от Демпартии США при определённом стечении обстоятельств, но как у независимого кандидата у него практически нет шансов», — подчеркнул в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Роберт Кеннеди — младший, Дональд Трамп и Джо Байден

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© globallookpress.com

При этом голоса он будет забирать только у Демпартии США и Джо Байдена, считает политолог.

«Кеннеди-младший пока что выступает как спойлер только для демократов, так как он начинал свою кампанию под крылом их партии. Если он сможет набрать несколько процентов голосов в ключевых штатах вроде Пенсильвании, Висконсина или Огайо, то для Байдена и демократов это может представлять большую опасность», — отметил Владимир Брутер.

Схожего мнения придерживается и директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Демократы его не жалуют, так как он сам член партии и при этом критикует Байдена, а теперь ещё решил участвовать в выборах как независимый кандидат. Кеннеди-младший более левый политик, но не экстремист и выступает и против республиканцев. Поэтому и «слоны» имеют основания его не любить. Значимую часть электората на себя ему оттянуть не удастся, но его участие в выборах больше навредит Джо Байдену», — рассказал Рогулёв.

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с RT также отметил, что стать президентом Роберту Кеннеди — младшему не удастся.

«Конечно, шансов у него никаких нет, как у любого независимого кандидата или политика от «третьей» партии. Последний раз относительный успех на выборах президента США продемонстрировал Росс Перо в 1992 году. Он действительно набрал много голосов — 19%. Но при этом он не получил ни одного голоса от коллегии выборщиков ни от одного штата», — рассказал эксперт.

Кеннеди-младший ведёт личную войну с либеральным истеблишментом, пояснил Дмитрий Дробницкий.

«Своё заявление он сделал в месте, где, по легенде, была подписана Декларация о независимости США. Там он заявил, что Демпартия коррумпирована и участие в её праймериз ни к чему не приведёт, а потому он сам заявляет о своей независимости. Стоит отметить, что вокруг него уже собрался определённый электорат, может быть, даже он сможет набрать 10% голосов. Это было бы любопытно», — сказал политолог-американист в беседе с RT.

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На такой шаг Кеннеди могло подтолкнуть фактическое сворачивание праймериз руководством демократов, полагает Дмитрий Дробницкий.

«Национальный комитет сконцентрирован на переизбрании Байдена, а он может просто вообще до выборов не дотянуть. Поэтому Кеннеди решил: «Пойду самостоятельно». Этот шаг достаточно понятен, на праймериз ничего не светит, а тут он получает возможность до ноября следующего года вести яркую президентскую кампанию», — пояснил эксперт.

Критика со стороны представителей и сторонников демократов и республиканцев в адрес независимого кандидата — это обычное дело, добавил Дмитрий Дробницкий.

«Политтехнологи обеих партий и люди, поддерживающие своего кандидата, пытаются убедить избирателей в том, что выбор можно сделать только из двух вариантов — третьего не дано. Демократы говорят, что если ты либерал, то нужно быть за Байдена, а не выдумывать. Трамписты, в свою очередь, говорят, что против Байдена может быть только их кандидат. Проигравшая сторона, несомненно, будет винить третьего в своём поражении. А победившая будет говорить, что несмотря на то, что этот независимый хотел отобрать голоса, американцы сделали правильный выбор», — рассказал эксперт.

Выборы в США ведутся по новым правилам, это показал 2020 год, подчеркнул Дмитрий Дробницкий.

«До 2020 года можно было представить, как независимый кандидат самостоятельно набирает 2% где-нибудь в Калифорнии или Мичигане, нарушив монополию демократов. Но теперь это грубая игра, где руководство партий требует лояльности к тому или иному политическому деятелю. Всё будет решать административный ресурс и применение различных электоральных технологий. Всё это будет сопровождаться нарастающим градусом гражданского противостояния. В этой ситуации Роберт Кеннеди — младший посчитал, что стоит плеснуть бензина в этот огонь, чтобы его фигуру подсветило поярче», — заключил политолог.