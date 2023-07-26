Узнать больше

Кеннеди-младший выступил за налаживание диалога с Россией на высоком уровне

Короткая ссылка
Кандидат в президенты Соединённых Штатов Роберт Кеннеди выступил за налаживание диалога с Россией.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, у США нет отношений с Россией на высоком уровне.

Кеннеди отметил, что СССР претерпел огромные потери во Второй мировой войне и в данном контексте 35-й американский президент Джон Кеннеди говорил, что Штатам нужно «поставить себя на их место».

На данный момент США пребывают в потенциально экзистенциальной битве с Россией, считает кандидат в президенты.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о стремлении США и их сателлитов усилить эскалацию конфликта на Украине.

Сирийский президент Башар Асад заявил, что твёрдая политика России в отношении стран Запада и США поможет рождению многополярного мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить