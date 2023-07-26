Кеннеди-младший выступил за налаживание диалога с Россией на высоком уровне
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, у США нет отношений с Россией на высоком уровне.
Кеннеди отметил, что СССР претерпел огромные потери во Второй мировой войне и в данном контексте 35-й американский президент Джон Кеннеди говорил, что Штатам нужно «поставить себя на их место».
На данный момент США пребывают в потенциально экзистенциальной битве с Россией, считает кандидат в президенты.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о стремлении США и их сателлитов усилить эскалацию конфликта на Украине.
Сирийский президент Башар Асад заявил, что твёрдая политика России в отношении стран Запада и США поможет рождению многополярного мира.