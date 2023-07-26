Кандидат в президенты Соединённых Штатов Роберт Кеннеди выступил за налаживание диалога с Россией.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, у США нет отношений с Россией на высоком уровне.

Кеннеди отметил, что СССР претерпел огромные потери во Второй мировой войне и в данном контексте 35-й американский президент Джон Кеннеди говорил, что Штатам нужно «поставить себя на их место».

На данный момент США пребывают в потенциально экзистенциальной битве с Россией, считает кандидат в президенты.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о стремлении США и их сателлитов усилить эскалацию конфликта на Украине.

Сирийский президент Башар Асад заявил, что твёрдая политика России в отношении стран Запада и США поможет рождению многополярного мира.