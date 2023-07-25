Асад заявил, что твёрдая политика России способствует рождению многополярного мира
- AFP
- © SPA
«Твёрдая и принципиальная политика России по отношению к США и Западу является одним из основных факторов, способствующих рождению многополярного мира, к которому стремятся все страны и народы», — цитирует его ТАСС.
Президент России Владимир Путин ранее заявил о приверженности Шанхайской организации сотрудничества формированию справедливого и многополярного миропорядка.
Посол России в Китае Игорь Моргулов сообщил, что российская и китайская стороны действуют в интересах создания равноправной, открытой, инклюзивной системы безопасности в регионе и мире в целом.