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Асад заявил, что твёрдая политика России способствует рождению многополярного мира

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Твёрдая политика России в отношении стран Запада и США поможет рождению многополярного мира, заявил сирийский президент Башар Асад.
Асад заявил, что твёрдая политика России способствует рождению многополярного мира
  • AFP
  • © SPA

«Твёрдая и принципиальная политика России по отношению к США и Западу является одним из основных факторов, способствующих рождению многополярного мира, к которому стремятся все страны и народы», — цитирует его ТАСС.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о приверженности Шанхайской организации сотрудничества формированию справедливого и многополярного миропорядка.

Посол России в Китае Игорь Моргулов сообщил, что российская и китайская стороны действуют в интересах создания равноправной, открытой, инклюзивной системы безопасности в регионе и мире в целом.

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