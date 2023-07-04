Путин заявил о приверженности ШОС формированию справедливого и многополярного миропорядка

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Президент России Владимир Путин заявил о приверженности Шанхайской организации сотрудничества формированию справедливого и многополярного миропорядка.

«Наша организация твёрдо привержена формированию по-настоящему справедливого и многополярного миропорядка», — заявил президент России.

Он подчеркнул, что этот порядок основан на международном праве, на общепризнанных принципах взаимоуважительного сотрудничества суверенных государств при центральной, координирующей роли ООН.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) должна противостоять «цветным революциям» и вмешательству внешних сил в дела стран региона.

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