Си Цзиньпин: ШОС должна противостоять «цветным революциям»

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) должна противостоять «цветным революциям» и вмешательству внешних сил в дела стран региона.

«Следует самостоятельно выработать внешнюю политику на основе общих и долгосрочных интересов нашего региона. Нужно сохранять бдительность к попыткам извне разжигать новую холодную войну... выступать категорически против любых попыток вмешательства извне и инспирирования «цветных революций» под каким бы то ни было предлогом», — сказал он.

Ранее сообщалось, что саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества открылся в Нью-Дели.