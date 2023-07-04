Си Цзиньпин: ШОС должна противостоять «цветным революциям»
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«Следует самостоятельно выработать внешнюю политику на основе общих и долгосрочных интересов нашего региона. Нужно сохранять бдительность к попыткам извне разжигать новую холодную войну... выступать категорически против любых попыток вмешательства извне и инспирирования «цветных революций» под каким бы то ни было предлогом», — сказал он.
Ранее сообщалось, что саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества открылся в Нью-Дели.