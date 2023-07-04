Си Цзиньпин: ШОС должна противостоять «цветным революциям»

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) должна противостоять «цветным революциям» и вмешательству внешних сил в дела стран региона.
Си Цзиньпин: ШОС должна противостоять «цветным революциям»
  • globallookpress.com
  • © Li Xueren/XinHua

«Следует самостоятельно выработать внешнюю политику на основе общих и долгосрочных интересов нашего региона. Нужно сохранять бдительность к попыткам извне разжигать новую холодную войну... выступать категорически против любых попыток вмешательства извне и инспирирования «цветных революций» под каким бы то ни было предлогом», — сказал он.

Ранее сообщалось, что саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества открылся в Нью-Дели.

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