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Российский посол заявил о намерении России и КНР создать равноправную систему безопасности

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Посол России в Китае Игорь Моргулов заявил, что российская и китайская стороны действуют в интересах создания равноправной, открытой, инклюзивной системы безопасности в регионе и мире в целом.

Как он заявил во время своего выступления на Восьмой международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху», в настоящий момент мир становится свидетелем кардинальных изменений геополитического ландшафта.

«Так называемый коллективный Запад цепляется за своё ускользающее глобальное доминирование, ставя на кон судьбы целых государств и народов. США открыто декларируют курс на двойное сдерживание России и Китая, объявив Российскую Федерацию «непосредственной угрозой», а КНР — «стратегическим конкурентом», — цитирует его РИА Новости.

По словам посла, Москва и Пекин в свою очередь действуют в интересах создания равноправной, открытой, инклюзивной системы безопасности и стремятся к многоплярному мироустройству, основанному на международном праве, а «не на неких непонятно кем придуманных правилах».

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что неоколониальные практики должны уступить место многополярному миру.

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