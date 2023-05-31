Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что неоколониальные практики должны уступить место многополярному миру.

Об этом он заявил в ходе второго заседания оргкомитета объединения политических и общественных сил «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма».

По его словам, тема борьбы с неоколониализмом не просто актуальна, она остаётся «одной из самых острых».

«Очевидно, что сохраняющиеся пагубные неоколониальные практики должны навсегда остаться в прошлом и окончательно уступить место многополярному мироустройству», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) последовательно утверждается в качестве одного из центров многополярного мира.