Путин: ЕАЭС последовательно утверждается в качестве одного из центров многополярного мира

Российский президент Владимир Путин заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) последовательно утверждается в качестве одного из центров многополярного мира.

Об этом российский лидер сказал на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

Он отметил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продолжает укрепляться.

«И наше объединение последовательно утверждается в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира», — заявил Путин.

Также российский президент отметил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно.

По его словам, Москва высоко ценит взаимодействие со всеми странами — участницами объединения.