Путин: ЕАЭС последовательно утверждается в качестве одного из центров многополярного мира
Об этом российский лидер сказал на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
Он отметил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продолжает укрепляться.
«И наше объединение последовательно утверждается в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира», — заявил Путин.
Также российский президент отметил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно.
По его словам, Москва высоко ценит взаимодействие со всеми странами — участницами объединения.