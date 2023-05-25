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Путин: ЕАЭС последовательно утверждается в качестве одного из центров многополярного мира

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Российский президент Владимир Путин заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) последовательно утверждается в качестве одного из центров многополярного мира.

Об этом российский лидер сказал на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

Он отметил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продолжает укрепляться.

«И наше объединение последовательно утверждается в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира», — заявил Путин.

Также российский президент отметил, что сотрудничество в рамках ЕАЭС продвигается весьма успешно.

По его словам, Москва высоко ценит взаимодействие со всеми странами — участницами объединения.

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