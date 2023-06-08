В тени Трампа: бывший вице-президент США Майк Пенс объявил об участии в президентских выборах 2024 года

Бывший вице-президент США Майк Пенс официально объявил об участии в выборах главы Белого дома в 2024 году. По его словам, «было бы легко оставаться в стороне», однако он принял решение участвовать в президентской гонке. Пенс, который занимал пост вице-президента в администрации бывшего американского лидера Дональда Трампа, обвинил действующего главу Белого дома Джо Байдена и левых радикалов в том, что они ослабили Соединённые Штаты как изнутри, так и на международной арене. По мнению экспертов, Пенс хочет благодаря своему выдвижению вновь войти в большую политику. Однако аналитики считают его нежизнеспособным кандидатом, который не сможет конкурировать с Трампом.

Бывший вице-президент США Майк Пенс официально объявил об участии в выборах главы Белого дома в 2024 году. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Twitter.

«Было бы легко остаться в стороне, но меня воспитывали не так. Вот почему сегодня перед Богом и моей семьёй я объявляю, что баллотируюсь на пост президента Соединённых Штатов. Мы можем возродить эту страну. Мы можем защитить наше государство и обезопасить нашу границу. Мы можем оживить нашу экономику и вернуть нашу страну на путь сбалансированного бюджета, защитить наши свободы и дать Америке новое начало для жизни», — заявил он, подчеркнув, что «в разные времена нужны разные лидеры».

Пенс, который занимал пост вице-президента в администрации бывшего американского лидера Дональда Трампа, выступил с критикой в адрес действующего главы Белого дома Джо Байдена.

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«Сегодня наша страна столкнулась с серьёзными неприятностями. Президент Джо Байден и радикалы левого толка ослабили Америку изнутри и (её позиции. — RT) за рубежом. Американская мечта рушится из-за безудержной инфляции. Заработная плата снижается, надвигается рецессия. Нашу южную границу осаждают, а враги свободы вышагивают по всему миру. И что ещё хуже, на неустаревающие американские ценности посягают, как никогда прежде. Мы способны на большее. Мы можем изменить эту страну к лучшему», — сказал он.

Ранее Пенс сделал ряд заявлений на тему президентских выборов в США. Так, в октябре 2022 года он намекнул, что не проголосует за Трампа в 2024-м. После своей речи в Университете Джорджтауна Пенс, отвечая на вопросы студентов, заявил, что «возможно, будет кто-нибудь другой», кого он бы «предпочёл».

В ноябре того же года бывший вице-президент США уже более однозначно отказался поддержать Трампа, отметив в эфире CNN, что у американцев есть лучшие варианты, чем 45-й глава Белого дома. По словам Пенса, «настало время для новых руководителей», которые сплотят Соединённые Штаты вокруг «высочайших идеалов».

Спустя несколько дней в интервью телеканалу CBS экс-вице-президент США заявил о желании американцев вернуть политику предыдущей администрации «Трампа — Пенса», которая «помогала американскому народу». Пенс констатировал, что американская экономика уже находится в рецессии, а правительство имеет избыточные траты и «худшую за 40 лет инфляцию».

«Не может предложить ничего нового»

Стоит отметить, что Пенс, до того как стать вице-президентом США при Трампе, 12 лет — с 2001 по 2013 год — был членом палаты представителей и на протяжении этого периода входил в комитеты по вопросам сельского хозяйства, малого бизнеса, судебной системы и международных отношений.

В 2009 году Пенс выступал с критикой политики «перезагрузки» с Россией, которую проводила демократическая администрация Барака Обамы. Позднее, с 2013-го по 2017-й, Пенс занимал пост губернатора штата Индиана. Впоследствии он отказался от переизбрания на эту позицию, поскольку Трамп, претендовавший на президентский пост, предложил его кандидатуру на место вице-президента. В эту должность Пенс вступил 20 января 2017 года.

После того как в январе 2021-го он покинул этот пост, передав власть новой администрации Байдена, Пенс начал работать в исследовательском институте The Heritage Foundation как приглашённый научный сотрудник. После своего ухода из большой политики Пенс дистанцировался от Трампа, критикуя его призывы пересмотреть итоги прошедших президентских выборов, на которых победил Байден.

Белый дом

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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с RT назвал Пенса «нежизнеспособным кандидатом» на фоне таких конкурентов в Республиканской партии, как Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис, «которые уже стали фаворитами гонки».

«Пенс не будет основным кандидатом от республиканцев, поскольку он не может предложить ничего нового американцам. Он уже был вице-президентом, и как-то проявиться у него не получилось, он даже не смог выстроить нормальные отношения с Трампом. Выдвижение Пенса стоит воспринимать как некую обязательную программу уже профессионального неудачника», — пояснил Брутер.

Схожей позиции придерживается и главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев. Как он отметил, путь в президенты Пенс сам «перекрыл себе ещё в 2020 году».

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«У Пенса не было больших возможностей самостоятельно пробиться в большую федеральную политику США. Он стал вице-президентом благодаря Дональду Трампу, а затем предал его, когда начал критиковать за призывы пересмотреть итоги президентских выборов 2020 года. Пенс побоялся перейти этот Рубикон, оставшись в рамках традиционной американской политики, следуя соглашательскому и сервильному принципу не раскачивать лодку», — пояснил Васильев.

Сейчас же, как отметил эксперт, Пенс дублирует идеи Трампа и всё, что их отличает, — это «пристрастие первого к русофобии».

«Пенс всеми способами будет пытаться избежать обвинений в симпатии к России», — пояснил Васильев.

Брутер со своей стороны уточнил, что участие в президентской гонке — это способ для Пенса «заявить о себе», поскольку он не готов заканчивать политическую карьеру.

«Он считает, что если ему удастся хорошо себя показать на праймериз, то он сможет претендовать на хороший пост в администрации США в случае победы республиканцев. Предполагается некий внутрипартийный консенсус по поводу того, как распределять должности. Если ты не показываешь себя, то, естественно, тебя никто не будет брать в расчёт», — отметил Брутер.

«Поделили республиканский электорат»

При этом многие в Республиканской партии не верят, что Трамп станет президентом второй раз, поэтому выдвигаются кандидаты, которые пытаются «стать альтернативой экс-президенту», считает Брутер. Аналитик напомнил, что на место главы Белого дома от республиканцев претендуют, помимо Трампа, Десантиса и Пенса, ещё семь кандидатур.

«Однако никто не может конкурировать с Трампом и Десантисом. Фактически они уже поделили республиканский электорат. Вопрос в том, что ситуация может обостриться, если Трампа не допустят до выборов. При этом слить его изнутри не получится — слишком высокий рейтинг, но это может сделать нынешнее руководство США через суд, через новые утечки информации и компромат. Вот на что делается ставка демократами, и республиканцы опасаются такого сценария», — сказал аналитик.

Напомним, Трампу были предъявлены обвинения по 34 пунктам, в том числе в подлоге деловой документации с целью сокрытия компромата и незаконной деятельности. В прокуратуре Нью-Йорка выступили с утверждением, что он фальсифицировал документы, чтобы повлиять на исход президентских выборов 2016 года. Впрочем, в начале апреля Трамп отверг все подобные обвинения в нью-йоркском суде. Однако по совокупности предъявленных обвинений экс-главе Белого дома может грозить до 136 лет тюрьмы, информируют американские СМИ.

Экс-президент США Дональд Трамп

AP

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При этом, как отметил Васильев, то, что от Республиканской партии «накопилось множество кандидатов», включая Пенса, Дональду Трампу «сыграет только на руку».

«Пенс пытается заявить о себе, остаться как можно дольше под софитами, но в случае поражения его ничего, кроме забвения, не ждёт. Пытаясь вместе с другими кандидатами обойти Трампа, он превратится в фон, на котором тот же Трамп будет выгоднее смотреться», — заключил Васильев.