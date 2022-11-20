Пенс заявил о желании американцев вернуть политику предыдущей администрации США

Бывший американский вице-президент Майк Пенс в интервью телеканалу CBS заявил о желании американцев вернуть политику предыдущей администрации США.

«Везде, где я был за последние два года, люди говорили мне, что они хотят вернуть назад политику той администрации. Администрация Трампа — Пенса помогала американскому народу», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, экономика США в настоящий момент уже находится в рецессии, правительство имеет избыточные траты и «худшую за 40 лет инфляцию».

Ранее бывший глава Соединённых Штатов объявил, что намерен бороться за президентский пост в 2024 году.

Вскоре после этого глава Минюста США, генпрокурор Меррик Гарленд назначил спецпрокурора по расследованию дела в отношении Трампа.