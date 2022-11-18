Politico: в США назначили спецпрокурора для расследования дела в отношении Трампа

Глава Минюста США, генпрокурор Меррик Гарленд назначил спецпрокурора по расследованию разбирательства в отношении экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

Как сообщает Politico со ссылкой на сотрудника Минюста США, расследование предполагает изучение обвинений в адрес Трампа о том, что он хранил секретные документы в своём поместье и препятствовал утверждению итогов прошедших выборов.

Ранее бывший глава Соединённых Штатов объявил, что намерен бороться за президентский пост в 2024 году.

Республиканцы проведут расследование, участвовала ли семья президента США Джо Байдена в международных бизнес-схемах и является ли деятельность президента угрозой для национальной безопасности.