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Politico: в США назначили спецпрокурора для расследования дела в отношении Трампа

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Глава Минюста США, генпрокурор Меррик Гарленд назначил спецпрокурора по расследованию разбирательства в отношении экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
Politico: в США назначили спецпрокурора для расследования дела в отношении Трампа
  • AP

Как сообщает Politico со ссылкой на сотрудника Минюста США, расследование предполагает изучение обвинений в адрес Трампа о том, что он хранил секретные документы в своём поместье и препятствовал утверждению итогов прошедших выборов.

Ранее бывший глава Соединённых Штатов объявил, что намерен бороться за президентский пост в 2024 году.

Республиканцы проведут расследование, участвовала ли семья президента США Джо Байдена в международных бизнес-схемах и является ли деятельность президента угрозой для национальной безопасности.

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