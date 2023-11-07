«Серьёзные противоречия»: как новый спикер нижней палаты конгресса США может повлиять на финансирование Украины

Первые шаги нового спикера палаты представителей конгресса США Майка Джонсона показывают, что он будет придерживаться жёсткой линии ряда представителей Республиканской партии в нижней палате. Об этом сообщает газета The Washington Post, отмечая, что до возможной приостановки работы правительства осталось менее двух недель. В частности, в качестве примера приводится законопроект по предоставлению помощи для Израиля, который «немедленно отклонили» сенат и Белый дом. Не получается найти компромисс в конгрессе и по поддержке Украины. По мнению экспертов, вступление Джонсона на должность спикера и его первые шаги уже сейчас усугубляют политическую напряжённость в конгрессе, что может повлиять на объём помощи для Киева.

Действия нового спикера палаты представителей конгресса США Майка Джонсона демонстрируют, что он будет придерживаться жёсткой линии ряда представителей Республиканской партии в нижней палате. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Первые шаги Джонсона показывают, что в палате представителей он примкнёт к сторонникам жёсткой линии», — пишет издание.

Как отмечает WP, когда Джонсон вступил в должность спикера, он пообещал объединить Республиканскую партию и работать с демократами палаты представителей по ряду вопросов, включая госрасходы, однако его первые дни на посту привели к очередным разногласиям в конгрессе.

«Его первая полная неделя работы в должности ознаменовалась принятием мер, которые вбили клин не только между либералами и консерваторами, но и между палатой представителей и сенатом. И в свете того, что до возможной приостановки деятельности правительства осталось менее двух недель, первые шаги Джонсона говорят о том, что путь к согласию между представителями обеих партий окажется трудным», — отмечает издание.

В качестве одного из таких примеров WP привела принятие палатой представителей предложенного Джонсоном законопроекта, который предусматривает выделение $14,3 млрд на помощь Израилю «за счёт урезания возможностей Налогового управления США в области аудита корпораций и лиц с высокими доходами».

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Майк Джонсон призвал верхнюю палату конгресса и администрацию Байдена «действовать быстро» и одобрить этот документ. Однако сенат и Белый дом данную инициативу «немедленно отклонили», пишет WP.

Так, лидер демократов в верхней палате Чак Шумер объяснил своё решение тем, что в законопроекте нет пункта о помощи Украине, и назвал его «несерьёзным предложением». Со своей стороны, в Белом доме мотивировали позицию тем, что поддержанный в нижней палате документ «вреден для Израиля, для Ближневосточного региона» и для нацбезопасности США.

К тому же, как считают в администрации Байдена, исключая из законопроекта пункт о поддержке Киева, представители Республиканской партии «демонстрируют расхождения в подходе к союзникам» Соединённых Штатов. В Белом доме подчеркнули, что, даже если законопроект пройдёт через обе палаты конгресса, президент США Джо Байден наложит на него вето.

Не получается найти компромисс в конгрессе и по обеспечению поддержкой Украины. Джонсон заявил, что Республиканская партия в палате представителей США будет рассматривать вопросы финансирования Киева и обеспечения безопасности американских границ вместе, поскольку республиканцы считают их приоритетными. Вместе с этим он подчеркнул, что Соединённые Штаты не могут заботиться о других странах, если не в состоянии защитить свои собственные границы.

В случае если компромисс по этим вопросам так и не будет найден, произойдёт шатдаун, а повсеместные сокращения федеральных программ начнутся уже в конце апреля, предупреждает WP.

«То, как Джонсон будет справляться с разногласиями по финансовым вопросам, может определить всю его деятельность на посту спикера. Если обе партии не достигнут согласия касательно расходов, 18 ноября деятельность правительства будет приостановлена. А если до конца (текущего. — RT) года в конгрессе не будут приняты законопроекты о долгосрочных расходах, в конце апреля (следующего года. — RT) начнутся всеобъемлющие сокращения (финансирования. — RT) федеральных программ», — говорится в материале издания.

Чтобы избежать шатдауна, Джонсон также предложил «многоступенчатый» план финансирования отдельных ведомств и федеральных программ «с отдельными скользящими сроками», отмечает The Washington Post.

«(Это. — RT) обусловит частые прения до тех пор, пока не будут приняты законопроекты о более крупных (бюджетных. — RT) расходах», — отметили в WP.

Заседание палаты представителей США

globallookpress.com

© CNP / AdMedia

The Washington Post напоминает, что в конгрессе не могут прийти к соглашению по ряду вопросов в условиях, когда Украина «отчаянно нуждается» в финансировании, а Израилю нужны боеприпасы для обеспечения работы «Железного купола» и поддержания интенсивности боевых действий против движения ХАМАС в секторе Газа. Вместе с тем Байден и лидеры сената обеих партий по-прежнему призывают к дополнительному финансированию Украины и противодействию китайской агрессии в Тихом океане. В этих обстоятельствах Майку Джонсону и его коллегам в конгрессе придётся принимать трудные решения, отметил источник в комментарии изданию.

«Это будет испытание огнём, и ему придётся принимать решения в условиях «боевых действий». Через пару недель, когда «медовый месяц» закончится, им действительно придётся принимать трудные решения», — заявил собеседник WP.

По мнению источников издания, Джонсон рискует оказаться в том же положении, что и его предшественник.

«Если отправную точку для начала переговоров (с оппонентами. — RT) позволяется диктовать правому флангу республиканцев, это не оставляет места для каких-либо уступок», — поясняет The Washington Post.

Новый спикер

Напомним, в конце октября Майк Джонсон стал спикером нижней палаты конгресса США после того, как его предшественника на этом посту, Кевина Маккарти, отправили в отставку.

В первые дни на должности спикера Джонсон, которого в СМИ называют «активным сторонником» экс-президента Дональда Трампа, сделал целый ряд громких заявлений. В частности, он отметил в интервью телеканалу Fox News, что в поведении Джо Байдена заметны ослабления когнитивных функций. По его словам, это не личное оскорбление, а констатация факта. Немногим позднее Джонсон выразил обеспокоенность в интервью телеканалу Fox News Business относительно неспособности Байдена «успешно» руководить Соединёнными Штатами. По его словам, он и глава Белого дома находятся «на разных планетах» по отношению к политическим вопросам.

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон

AP

© J. Scott Applewhite

В частности, Джонсон не согласен с подходом Байдена и его администрации по Украине. Новый спикер считает, что запрос американского лидера о помощи Киеву на $61,4 млрд и Тель-Авиву на $14,3 млрд нужно разделить. Также он потребовал от Белого дома отчитаться об отправленных Украине средствах, подчеркнув, что «американцы требуют отчётности за потраченные доллары».

Как сообщает издание South China Morning Post, Джонсон выступает «против продолжения спонсирования Киева», а контролируемая республиканцами палата представителей «может просто отказаться выполнять требование президента США Джо Байдена».

«Способ поддержать Киев»

Как отметил в комментарии RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, вступление сторонника Дональда Трампа Майка Джонсона в должность спикера палаты представителей США и его первые шаги уже сейчас усугубляют политическую напряжённость в конгрессе.

«В американской политической системе, равно как и в обществе, наметились очень серьёзные противоречия. Эти проблемы во внутренней политике спровоцированы не только приближением президентских выборов, но и вовлечённостью Соединённых Штатов в два конфликта: украинский и палестино-израильский. Инициативы Джонсона как убеждённого трамписта приводят к радикализации риторики Республиканской партии. Следствием этого станет дальнейший раскол в американских политических элитах и усиление борьбы между её отдельными частями», — сказал Шаповалов.

По его словам, если раньше споры двух партий по вопросу формирования госбюджета для США в конечном итоге «так или иначе разрешались» за счёт консенсуса, то сейчас, похоже, ситуация «выходит на новый уровень конфликтности». Как полагает аналитик, необходимость нового соглашения о госрасходах может привести «к парализации правительства».

«Думаю, что компромисс будет найти достаточно сложно. Слишком сильна разница в позициях противостоящих партий. Но это всё же возможно при условии, что будет значительно уменьшено количество тех средств, которые официально запросила администрация Байдена на поддержку Украины», — сказал Шаповалов.

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин разделяет это мнение. По его словам, если шатдаун и произойдёт, то «продлится недолго».

«Обе партии в любом случае найдут компромиссное решение. Потому что, если они этого не сделают, будет нанесён ущерб имиджу как республиканцев, так и демократов. А им это невыгодно», — отметил он в разговоре с RT.

При этом Блохин напомнил, что, если после такого компромисса в конгрессе финансирование Киеву будет «серьёзно ограничено», администрация Байдена найдёт альтернативные способы предоставления помощи Украине.