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Спикер Майк Джонсон заявил, что обеспокоен неспособностью Байдена руководить США

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Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил в интервью телеканалу Fox News Business, что сильно обеспокоен неспособностью американского президента Джо Байдена руководить страной.

«Меня сильно беспокоит его руководство страной, и я с трудом назову хотя бы один политический вопрос, который, по моему мнению, был успешно решён», — сказал Джонсон.

Кроме того, спикер отметил, что он и Байден находятся «на разных планетах» по отношению к политическим вопросам.

Ранее Джонсон заявил, что в поведении Байдена заметны ослабления когнитивных функций.

Также сообщалось, что Байден перед аудиторией произнёс вслух инструкции по своему поведению на сцене.

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