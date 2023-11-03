Спикер Майк Джонсон заявил, что обеспокоен неспособностью Байдена руководить США
«Меня сильно беспокоит его руководство страной, и я с трудом назову хотя бы один политический вопрос, который, по моему мнению, был успешно решён», — сказал Джонсон.
Кроме того, спикер отметил, что он и Байден находятся «на разных планетах» по отношению к политическим вопросам.
Ранее Джонсон заявил, что в поведении Байдена заметны ослабления когнитивных функций.
Также сообщалось, что Байден перед аудиторией произнёс вслух инструкции по своему поведению на сцене.