RT в Telegram
Подпишись

Джонсон заявил о скором принятии решения об импичменте Байдену

Короткая ссылка
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил о скором принятии решения об импичменте президенту США Джо Байдену.
Джонсон заявил о скором принятии решения об импичменте Байдену
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, достаточно ли доказательств для начала процедуры импичмента.

«Я полагаю, что очень скоро мы придём к решению по этому вопросу», — цитирует его The Hill.

Вместе с этим Джонсон добавил, что решение будет приниматься в зависимости от того, какими будут доказательствами и «к чему они приведут».

1 сентября телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что администрация Байдена начала подготовку к возможному запуску процедуры импичмента президента США со стороны Республиканской партии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить