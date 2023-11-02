Джонсон заявил о скором принятии решения об импичменте Байдену

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил о скором принятии решения об импичменте президенту США Джо Байдену.

Об этом он сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, достаточно ли доказательств для начала процедуры импичмента.

«Я полагаю, что очень скоро мы придём к решению по этому вопросу», — цитирует его The Hill.

Вместе с этим Джонсон добавил, что решение будет приниматься в зависимости от того, какими будут доказательствами и «к чему они приведут».

1 сентября телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщал, что администрация Байдена начала подготовку к возможному запуску процедуры импичмента президента США со стороны Республиканской партии.