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Республиканцы США объединят проекты о финансировании Украины и об охране границ

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Республиканская партия в палате представителей США будет рассматривать вопросы финансирования Украины и обеспечения безопасности американских границ вместе, сообщил спикер палаты представителей Майк Джонсон.
Республиканцы США объединят проекты о финансировании Украины и об охране границ
  • © AP Photo / Jacquelyn Martin

«Наши законопроекты об ассигнованиях на финансирование Украины, например, мы собираемся объединить с безопасностью границ», — сказал политик.

Эти два вопроса будут решаться вместе, потому что республиканцы считают их приоритетными, отметил Джонсон.

Вместе с этим он подчеркнул, что США не могут заботиться о других странах, если не могут защитить свои собственные границы, его слова приводит The Hill.

Украинский премьер Денис Шмыгаль в интервью Financial Times признал, что сложившаяся в США неопределённость с бюджетом, которая затрагивает финансирование и Киева, вызывает беспокойство.

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