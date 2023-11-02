Республиканцы США объединят проекты о финансировании Украины и об охране границ
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«Наши законопроекты об ассигнованиях на финансирование Украины, например, мы собираемся объединить с безопасностью границ», — сказал политик.
Эти два вопроса будут решаться вместе, потому что республиканцы считают их приоритетными, отметил Джонсон.
Вместе с этим он подчеркнул, что США не могут заботиться о других странах, если не могут защитить свои собственные границы, его слова приводит The Hill.
Украинский премьер Денис Шмыгаль в интервью Financial Times признал, что сложившаяся в США неопределённость с бюджетом, которая затрагивает финансирование и Киева, вызывает беспокойство.