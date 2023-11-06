«Усилить позиции»: как обостряется противостояние Трампа и Байдена в рамках предвыборной гонки за пост президента США

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп обвинил действующего американского президента Джо Байдена в том, что из-за неудачной политики нынешней администрации многие государства разговаривают и ведут себя с Соединёнными Штатами «как с маленькими детьми». Как отметил Трамп, данные соцопросов показывают, что он опережает действующего главу Белого дома в рамках предвыборной гонки, а потому в администрации США сочли возможным победить его, организовав судебное преследование. Аналитики отмечают обострение противостояния между Трампом и Байденом. В этой ситуации эксперты не исключают активных шагов со стороны обеих американских партий: республиканцы-трамписты попытаются объявить импичмент действующему президенту, а демократы усилят судебное давление на Трампа.

Из-за неудачной политики администрации президента США Джо Байдена многие государства разговаривают и ведут себя с Соединёнными Штатами как с маленькими детьми, заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в штате Флорида.

«За три года не припомню ни одного хорошего действия с их (членов администрации Байдена. — RT) стороны... Байден вышел и сказал: «У нас нет боеприпасов». Во-первых, мы не должны были оказаться в таком положении в принципе. Но даже если это действительно так, кто бы стал об этом рассказывать?.. Глава Китая Си (Цзиньпин. — RT), Путин и все остальные, слыша эти слова... они поверить не могут в то, что случилось с этой страной… Китай разговаривает с нами как с детьми малыми, коими мы, по сути, и являемся в плане ментального состояния, если взглянуть на наших лидеров», — заявил экс-глава Белого дома.

По словам Трампа, когда он был у власти, лидеры России и Китая его «страну уважали». «И с нами они никогда не разговаривали так, как с текущей командой (Байдена. — RT)», — считает Трамп.

Раскритиковал 45-й президент США и фиксацию Байдена на внешнеполитическом курсе Соединённых Штатов вместо решения проблем внутри страны.

«Жуликоватый Джо на передний план ставит Китай, Россию, Венесуэлу, Украину, незаконных иммигрантов, помешанных экоактивистов. Превыше нашей страны он ставит кого угодно, но Америка для него на последнем месте: наши рабочие, промышленность, ваши семьи», — заявил Трамп.

По его словам, вместо того, чтобы заниматься обеспечением безопасности США, Байден и его администрация, а также подконтрольные им органы инициируют судебные разбирательства против Трампа. «Всё, чем заняты Минюст и ФБР, — это Трамп и его семья», потому что в предвыборной гонке за пост лидера США бывший президент намного опережает действующего, полагает он.

Напомним, в начале августа Министерство юстиции США предъявило Трампу новую порцию обвинений, которые связаны с его якобы вмешательством в выборы 2020 года из-за штурма Капитолия его сторонниками. Предъявленные ему обвинения Трамп назвал «преследованием политического оппонента».

Белый дом

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© Caroline Purser

Как пояснил бывший президент США, согласно данным соцопросов, он опережает Байдена, а потому в действующей администрации сочли возможным «победить только таким вот путём» — за счёт судебного преследования экс-главы Белого дома.

«Мобилизует свой ядерный электорат»

Напомним, выборы президента США должны состояться 5 ноября 2024 года. По данным агрегатора социологических опросов RealClearPolitics, по состоянию на 1 ноября 2023 года в предвыборной гонке лидирует Дональд Трамп, за которого готовы проголосовать 45,4% респондентов. В свою очередь, Джо Байден набирает 44,9% голосов.

При этом 55,8% опрошенных не одобряют политику действующего главы Белого дома на своём посту — об этом свидетельствуют данные опроса RealClearPolitics от 3 ноября. Вместе с тем 40,8% респондентов высказали противоположную точку зрения.

Как отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов, на фоне таких результатов соцопросов повышаются ставки в рамках текущей предвыборной президентской кампании в США.

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«Трамп новыми и небезосновательными обвинениями против Байдена преследует в первую очередь одну важную цель — он мобилизует свой ядерный электорат, который необходимо поддерживать в тонусе. Ярко отмечая недостатки действующего президента, экс-лидер США тем самым активизирует своих сторонников в различных штатах, в первую очередь в колеблющихся, например в Иллинойсе», — сказал Семибратов в комментарии RT.

По мнению эксперта, желая заручиться поддержкой той части избирателей, которые ещё не уверены, за кого проголосуют на предстоящих президентских выборах, Трамп выбрал для себя направление, в рамках которого «усиленно критикует Байдена».

«Это здоровье и физическое состояние действующего главы Белого дома. Раскручивание этой темы играет крайне важную роль для Трампа, поскольку такого рода заявления снижают рейтинги лидера США, добавляя очки самому экс-президенту. Действительно, кажется, никогда ещё у Соединённых Штатов не было лидера, которому в силу преклонного возраста так затруднительно было бы исполнять свои обязанности. На этом фоне даже у американцев-демократов наверняка возникает вопрос, почему их партия держится за Сонного Джо, который давно уже должен был отправиться на заслуженный отдых в силу своего ментального состояния», — считает Семибратов.

«Беспрецедентная ситуация»

Второе направление, по которому Трамп уже сейчас наращивает количество своих критических заявлений, — это «провальность политики Байдена и его администрации», считает Семибратов.

«Не зря звучит тезис о худшем президенте в истории Америки. Трамп справедливо подчёркивает, что Байден сделал ставку на внешнюю политику, тем самым нанося ущерб самим США и не давая развиться всем тем инициативам, которые Трамп реализовывал во внутренней политике, находясь на посту главы государства. Это и налоговая реформа, и другие направления, которые способствовали экономическому росту Америки. Сейчас эти направления находятся в стагнации, в том числе из-за траты колоссальных средств на внешнеполитические проекты вроде Украины, Израиля и другие вопросы, далёкие от рядового американца», — пояснил эксперт.

По словам Семибратова, Трамп также неслучайно затрагивает аспект, связанный с судебным преследованием в отношении него.

«По большому счёту уголовное дело против главного конкурента, кандидата в президенты США, — это беспрецедентная для Соединённых Штатов ситуация. Дело в том, что раньше Вашингтон сам нередко ставил в вину государствам третьего мира ситуацию, при которой действующее политическое руководство открывало уголовные дела против своих оппонентов или оппозиции. И Америка, как правило, настаивала на том, что данные примеры являются нарушением принципов демократии. По этой причине администрация Байдена создала в целом очень нехороший для идеологического позиционирования США прецедент: теперь страны третьего мира сами могут обвинить американские власти в том, что они прибегают к подобным инструментам», — заметил аналитик.

Дональд Трамп

AP

© Phelan M. Ebenhack

Схожего мнения придерживается и кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. По его словам, в данном случае обвинение, звучащее из уст Трампа относительно его политического преследования, абсолютно обоснованно и объективно.

«Байден превращает американскую политическую машину в инструмент для борьбы с Трампом, который является олицетворением преследуемой оппозиции. И это отнюдь не красит государство, которое называет себя демократическим. Если Байден призывает правительства иностранных государств не преследовать инакомыслящих в их странах, то почему в своём государстве он занимается ровно тем же при помощи подконтрольных ему судебных инстанций и силовых структур, желая таким образом выбить своего основного конкурента из предвыборной гонки», — сказал эксперт в беседе с RT.

Эксперты сходятся во мнении, что борьба в рамках предвыборной кампании в США будет только обостряться и сопровождаться новыми, ещё более сильными выпадам оппонентов в адрес друг друга.

«В частности, речь может идти о попытке республиканцев-трампистов в нижней палате объявить импичмент Байдену, чтобы его кампания развернулась на фоне серьёзного парламентского расследования, что окрасит её в достаточно мрачные тона для главы Белого дома и его команды. А если учесть, что в нижней палате спикером был избран сторонник Трампа, этот сценарий выглядит более чем вероятным», — сказал Фельдман.

Вместе с тем, как отметил эксперт, демократы, со своей стороны, наверняка усилят «судебное давление на Трампа».

«Однако, если суду так и не удастся доказать его виновность, эта ситуация не помешает 45-му президенту США провести успешную предвыборную кампанию и, возможно, даже победить», — заключил Фельдман.