«Белому дому нужны деньги на Украину»: как в США пытаются избежать приостановки работы правительства

Белый дом отверг законопроект спикера палаты представителей Майка Джонсона, в котором предлагается временно продолжить финансирование правительства США без выделения средств Украине и Израилю. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала эту инициативу несерьёзной. Сейчас в стране действует временный бюджет до 17 ноября. Если после этой даты не будет принят новый законопроект, то в Соединённых Штатах может наступить так называемый шатдаун — прекращение работы федеральных ведомств. Между тем аналитики напоминают, что подобные кризисы в США происходят регулярно. И это, с точки зрения экспертов, подрывает доверие к американским финансовым институтам.

Администрация президента США Джо Байдена раскритиковала законопроект спикера палаты представителей Майка Джонсона, в котором предлагается временно продолжить финансирование правительства без выделения средств Украине и Израилю.

«Данное предложение — это попросту рецепт для ещё большего хаоса, вносимого республиканцами, и новых шатдаунов, и точка. С учётом того, что осталось всего несколько дней до экстремального шатдауна, спровоцированного республиканцами, и вследствие того, что (Республиканская партия. — RT) на три недели приостановила работу конгресса, сместив собственного лидера, республиканцы из палаты представителей тратят бесценное время на несерьёзное предложение, которое подвергается критике членов обеих партий», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она добавила, что возможная приостановка работы федерального правительства поставит под угрозу достижение целей в сферах национальной безопасности и внутренней политики.

Карин Жан-Пьер

AP

© Evan Vucci

Жан-Пьер подчеркнула, что республиканцам в палате представителей следует перестать тратить время на распри внутри их политсилы и начать работать в двухпартийном формате для предотвращения шатдауна.

«Надзор за помощью Украине»

Напомним, в своём законопроекте Джонсон предложил продлить финансирование правительственных программ в области сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья до 19 января 2024 года. Финансирование других направлений он предлагает пролонгировать до 2 февраля 2024-го.

При этом законопроект не предусматривает выделения средств на поддержку Израиля и Украины, а также на защиту американских границ. По мнению Джонсона, эти вопросы должны рассматриваться в отрыве от законопроекта, направленного прежде всего на предотвращение шатдауна.

«Если мы уберём резолюцию о временном продолжении финансирования федерального правительства из дискуссии о дополнительном финансировании (иностранных государств. — RT), то окажемся в наилучшем положении для борьбы за финансовую ответственность, надзор за помощью Украине и за значимые изменения политики касательно нашей южной границы», — написал спикер в соцсети Х.

Майк Джонсон

AP

© House Television

Он добавил, что госдолг США «стремительно и бесконтрольно увеличивается, растущие цены «байденомики» наносят удар по семьям», а южная граница страны «широко открыта». В этих условиях, подчеркнул Джонсон, республиканцы нижней палаты «должны позиционировать себя с наилучшей стороны для борьбы на благо американского народа».

Предложение Джонсона уже подверг критике его однопартиец, конгрессмен Чип Рой. Несостоятельной счёл инициативу спикера и сенатор-демократ Брайан Шац.

Как пишет The Hill, скептически относятся к идее Джонсона и в подкомитете по ассигнованиям палаты представителей. В то же время подход спикера, по данным издания, одобряет радикальное крыло Республиканской партии.

«Циничная политическая игра»

Стоит отметить, что в Соединённых Штатах до 17 ноября действует временный бюджет. Этот законопроект был принят в конце сентября из-за того, что конгресс не успел к тому времени согласовать параметры федерального бюджета на следующий финансовый год (начинается в США 1 октября).

Предложенный администрацией Байдена в марте проект бюджета на 2024 год предусматривал суммарные расходы в размере почти $6,9 трлн, а доходы — около $5 трлн. Таким образом, дефицит бюджета должен был составить, согласно документу, порядка $1,85 трлн.

Палата представителей

AP

© Susan Walsh

В октябре Байден также предложил выделить $106 млрд на оказание помощи Украине и Израилю, поддержку партнёров Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе и защиту южной границы США. Как отмечают аналитики, Белый дом намеренно включил эти пункты в один пакет, чтобы повысить шансы на его одобрение в конгрессе, поскольку часть республиканцев скептически относится к выделению помощи Украине, но выступает за поддержку Израиля и укрепление границ.

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Однако в Республиканской партии считают неправильным объединять эти статьи расходов и настаивают на отдельном обсуждении каждой из них. Об этом, в частности, заявлял конгрессмен Пол Госар.

«Я проголосую за выделение необходимого финансирования Израилю в трудную для него минуту, однако, если при этом заодно Украине отправят очередные миллиарды долларов, буду голосовать против. Я не поддерживал опосредованную войну на Украине и только оттого, что её завернули в обёртку в виде израильского флага, не поддержу и сейчас», — сказал он.

В свою очередь, сенатор-республиканец Эрик Шмитт в интервью Fox Business называл инициативу Байдена «очень циничной политической игрой». По его словам, внешняя политика Белого дома провалилась, из-за чего президент США сейчас пытается воспользоваться поддержкой Израиля, чтобы принять менее популярный пакет военной помощи для Украины.

Кроме того, республиканцы настаивают на сокращении государственных расходов и считают слишком высоким заложенный в проект бюджета Байдена уровень налогов.

«Дожать республиканцев»

По словам аналитиков, реакция Белого дома на инициативу Джонсона свидетельствует о том, что администрация Байдена рассчитывает в конечном счёте настоять на принятии своего проекта бюджета.

«По всей видимости, в Белом доме до сих пор надеются, что сумеют дожать республиканцев в нижней палате и добиться их согласия на весь предложенный Байденом пакет помощи, который включает финансирование Украины и Израиля», — заявил в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

При этом эксперт полагает, что если даже законопроект Джонсона будет принят нижней палатой, что маловероятно, то в сенате его всё равно заблокируют, так как там у демократов решающий голос.

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Аналогичного мнения придерживается политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«В условиях, когда Белый дом говорит, что он этот законопроект принимать не будет, сенат даже не станет его рассматривать, потому что в любом случае такой документ будет отклонён Байденом», — пояснил аналитик в беседе с RT.

Эксперты напоминают, что подобные бюджетные кризисы в США происходят регулярно. Однако этот случай отличается от предыдущих тем, что администрация Байдена стремится как можно скорее утвердить финансирование Украины.

«Республиканцы и демократы при возникновении спорных моментов часто друг друга пугают шатдауном. Но сейчас Белому дому нужны деньги на Украину и Израиль, его поджимают сроки», — отметил Дробницкий.

Владимир Батюк полагает, что на этот раз, как и прежде, разногласия по поводу бюджета будут всё же преодолены. Вместе с тем политолог констатирует, что подобные регулярные конфликты понижают доверие международных игроков к институтам США и долларовой финансовой системе как таковой.

«Эти разногласия так или иначе будут преодолены, но чем дальше, тем больше не только у американских законодателей и представителей правящей элиты, но и у специалистов международных финансовых групп возникает вопрос о финансовой устойчивости США и американской валюты. Это уже находит отражение и в международных рейтингах. Например, агентство Moody’s недавно ухудшило прогноз по кредитному рейтингу США со «стабильного» до «негативного», — резюмировал Батюк.