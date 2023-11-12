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Жан-Пьер: план спикера конгресса по борьбе с шатдауном вызовет хаос в стране

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что законопроект спикера палаты представителей Соединённых Штатов Майка Джонсона по двухэтапному финансированию правительственных программ вызовет лишь хаос.

Об этом пишет РИА Новости.

Так, Жан-Пьерзаявила, что предложение Джонсона является «рецептом для еще большего хаоса» среди республиканцев.

Она добавила, что республиканцы тратят время на «несерьёзное предложение», подвергнутое критике членами обеих партий.

Ранее Джонсон представил законопроект по двухэтапному финансированию правительственных программ, в котором отсутствует финансирование Украины.

2 октября Жан-Пьер заявила, что администрация Джо Байдена желает помогать Украине столько, сколько потребуется, но республиканцы в конгрессе не способствуют этому.

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