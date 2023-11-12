Спикер конгресса США представил план предотвращения шатдауна без помощи Киеву

Спикер палаты представителей Майк Джонсон представил законопроект по двухэтапному финансированию правительственных программ. В нём отсутствует финансирование Украины.

Об этом пишет РИА Новости.

Так, в соответствии с законопроектом, часть правительственных программ, связанных также с транспортом, энергетикой и военным строительством, будет профинансирована в срок до 19 января.

Выделение средств на остальные правительственные секторы будет рассчитано до 2 февраля.

Уточняется, что ни одна из частей предложенного спикером конгресса плана не предусматривает поддержку Израиля или Украины.

2 ноября Джонсон заявил, что республиканская партия в палате представителей США будет рассматривать вопросы финансирования Украины и обеспечения безопасности американских границ вместе.