Боррель призвал ЕС готовиться компенсировать помощь Украине из-за сокращения её США

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны ЕС быть готовыми компенсировать помощь Украине из-за её сокращения со стороны США.

«Страны ЕС должны политически желать продолжать поддерживать Украину и компенсировать помощь США, которая, вероятно, сократится», — цитирует его ТАСС.

При этом ранее Боррель заявил, что страны ЕС не в состоянии компенсировать помощь Киеву, которую приостановил Вашингтон, поэтому Брюссель ждёт, что США возобновят поддержку Украины.

Полковник Генштаба Вооружённых сил Украины Геннадий Коваленко признал, что украинская армия зависит от помощи со стороны США на 100%.