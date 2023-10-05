Узнать больше

Боррель: ЕС не сможет компенсировать помощь Украине, предоставляемую США

Короткая ссылка
Страны Евросоюза не в состоянии компенсировать помощь Киеву, которую приостановил Вашингтон, поэтому Брюссель ждёт, что США возобновят поддержку Украины.
Боррель: ЕС не сможет компенсировать помощь Украине, предоставляемую США
  • AP
  • © Fred Sierakowski

Такое заявление сделал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель во время саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

«Конечно, Европа не может заменить США. Конечно, мы можем сделать больше, но США незаменимы для помощи Украине», — цитирует ТАСС Борреля.

Он выразил надежду на то, что Вашингтон «будет искать пути», чтобы пересмотреть решение по приостановке помощи и вскоре снова начнёт поддерживать Киев.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что оставшихся у администрации США средств для Украины хватит на два месяца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить