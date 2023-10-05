Боррель: ЕС не сможет компенсировать помощь Украине, предоставляемую США

Страны Евросоюза не в состоянии компенсировать помощь Киеву, которую приостановил Вашингтон, поэтому Брюссель ждёт, что США возобновят поддержку Украины.

Такое заявление сделал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель во время саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

«Конечно, Европа не может заменить США. Конечно, мы можем сделать больше, но США незаменимы для помощи Украине», — цитирует ТАСС Борреля.

Он выразил надежду на то, что Вашингтон «будет искать пути», чтобы пересмотреть решение по приостановке помощи и вскоре снова начнёт поддерживать Киев.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что оставшихся у администрации США средств для Украины хватит на два месяца.