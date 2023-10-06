Полковник Генштаба ВСУ Коваленко признал полную зависимость Украины от США
- AP
Его слова приводит газета The Washington Post.
«Мы на 100% зависим от Соединённых Штатов», — сказал Коваленко внешнеполитическому обозревателю Дэвиду Игнейшесу.
Представитель Генштаба добавил, что украинская армия рассчитывает не только на продолжение поставок вооружения от Вашингтона, но и на их расширение.
Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС не в состоянии компенсировать помощь Киеву, которую приостановил Вашингтон, поэтому Брюссель ждёт, что США возобновят поддержку Украины.