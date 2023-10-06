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Полковник Генштаба ВСУ Коваленко признал полную зависимость Украины от США

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Полковник Генштаба Вооружённых сил Украины Геннадий Коваленко признал, что украинская армия зависит от помощи со стороны Соединённых Штатов на 100%.
Полковник Генштаба ВСУ Коваленко признал полную зависимость Украины от США
  • AP

Его слова приводит газета The Washington Post.

«Мы на 100% зависим от Соединённых Штатов», — сказал Коваленко внешнеполитическому обозревателю Дэвиду Игнейшесу.

Представитель Генштаба добавил, что украинская армия рассчитывает не только на продолжение поставок вооружения от Вашингтона, но и на их расширение.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС не в состоянии компенсировать помощь Киеву, которую приостановил Вашингтон, поэтому Брюссель ждёт, что США возобновят поддержку Украины.

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