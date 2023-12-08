«Абсолютная демонизация»: как Москва отреагировала на заявление Байдена о якобы возможной атаке России на НАТО

В Белом доме демонизируют Россию, чтобы и дальше тратить деньги американских налогоплательщиков на украинский конфликт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кроме того, США продолжают использовать Россию «как инструмент в своих внутренних делах», чтобы «обработать своих конгрессменов и сенаторов», подчеркнул Песков, комментируя слова президента США Джо Байдена о возможной атаке РФ на НАТО. Ранее глава Белого дома заявил, что, если российский лидер Владимир Путин «возьмёт Украину, он на этом не остановится», а якобы «атакует» союзника США по блоку. По мнению экспертов, в основе слов Байдена лежит не только желание подтолкнуть конгресс к одобрению пролонгации помощи Киеву, но и напугать своих партнёров в ЕС, чтобы они взяли на себя львиную долю расходов в рамках конфликта на Украине.

Американские власти демонизируют Россию, чтобы и дальше тратить деньги своих налогоплательщиков на украинский конфликт, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы сожалеем, что руководство США продолжает свою привычку использовать Россию как инструмент в своих внутренних делах. И в данном случае конкретно они занимаются абсолютно неприкрытой демонизацией нашей страны с тем, чтобы обработать своих конгрессменов и сенаторов, и с тем, чтобы продолжать палить деньги американских налогоплательщиков в топке украинской войны», — сказал Песков, комментируя слова президента США Джо Байдена.

«Мы считаем, что это весьма досадная практика. Хочется надеяться на то, что среди американских конгрессменов достаточно всё-таки остаётся людей с трезвым умом, которые понимают, что это не что иное, а именно абсолютная демонизация», — добавил Песков.

Напомним, накануне глава Белого дома, выступая с обращением к конгрессу, заявил, что, если российский лидер Владимир Путин «возьмёт Украину, он на этом не остановится» и якобы обязательно нападёт на одну из стран НАТО.

«Здесь важно видеть долгосрочную перспективу. Он пойдёт дальше. Он вполне ясно дал это понять. Если Путин нападёт на (нашего. — RT) союзника по НАТО, если он продолжит действовать в этом ключе... мы, как член НАТО, обязались защищать каждый дюйм натовской территории. Тогда возникнет ситуация, к которой мы не стремимся и которой на сегодняшний день нет: американские войска будут биться с российскими… если он двинется в другие части НАТО», — сказал Байден.

Заявление главы Белого дома осудил и посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По словам дипломата, слова Байдена о возможной атаке РФ на НАТО нужны Белому дому для оправдания расходов на сдерживание Москвы.

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«Такие страшилки фабрикуются, чтобы оправдать перед налогоплательщиками и трезвомыслящими политическими силами баснословные траты на сдерживание Российской Федерации. В попытке подлить масла в огонь украинской войны «по доверенности» здесь окончательно потеряли связь с реальностью, с легкостью рассуждая о вероятности прямого столкновения вооружённых сил наших стран. Такого рода провокационная риторика недопустима для ответственной ядерной державы», — заявил Антонов.

По его словам, когда речь заходит о России, американские власти не гнушаются «любого мифотворчества и тиражирования опасной лжи». При этом одновременно Вашингтон и его «ненасытный ВПК» являются прямыми бенефициарами «кровопролития на Украине», подчеркнул дипломат.

«Не пора ли местным властям одуматься и перестать сеять хаос по всему миру, лишь бы уберечь от заката американскую гегемонию?» — заметил Антонов.

Ранее, 6 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении дополнительной помощи Украине в размере $175 млн. Очередной пакет помощи включает поставки оружия, техники и боеприпасов, в том числе для систем ПВО и РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты и противотанковое вооружение.

В сообщении Блинкена, размещённом на сайте Госдепа, также отмечается, что, если конгресс не утвердит запрос Байдена о дополнительном финансировании национальной безопасности, этот пакет будет одним из последних, которые США могут предоставить Украине.

Внутриполитический контекст

Напомним, 20 октября администрация Байдена направила в конгресс США экстренный бюджетный запрос на сумму около $106 млрд на укрепление национальной безопасности страны и поддержку её «критически важных партнёров», включая Украину ($61,4 млрд) и Израиль ($14,3 млрд). Тогда глава Белого дома в телеобращении к нации заявил, что если Соединённые Штаты не пролонгируют финансирование Киева и Тель-Авива, то тем самым якобы поставят под угрозу «американское лидерство» и безопасность США.

Со схожим заявлением Байден выступил и в обращении к конгрессу 6 декабря, однако в этот раз в его речи акцент был сделан именно на украинском вопросе.

«Мы не можем позволить Путину победить. В этом наш ключевой национальный интерес и международный интерес всех наших друзей. Любые затруднения с нашей возможностью снабжать Украину очевидно укрепляют позицию Путина. У нас закончились деньги, чтобы это делать в рамках имеющихся полномочий. Радикальные республиканцы играют в «кто первый дрогнет» с нашей национальной безопасностью, делая финансирование Украины заложником их радикальной узкопартийной повестки относительно границы (США и Мексики. — RT)», — подчеркнул глава Белого дома.

При этом Байден призвал конгресс утвердить свой запрос о финансировании Киева до наступления рождественских каникул.

Президент США Джо Байден

AP

© Andrew Harnik

Однако, несмотря на «аргументацию» главы Белого дома, сенат США заблокировал вынесение на голосование законопроекта о помощи Украине. Как сообщает агентство Reuters, это произошло, поскольку представители Республиканской партии настаивают на более жёстких мерах по контролю миграции на границе США с Мексикой.

«В максимальной степени безответственно»

Из-за сложностей в конгрессе с утверждением дополнительного финансирования Украины Джо Байден вынужден выступать с необоснованными заявлениями о якобы возможной атаке России на НАТО, отметил в разговоре с RT политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

«Слова президента США показывают высокую степень цинизма и запредельной агрессии в отношении России, поскольку понятно, что никогда РФ не давала повода считать, что она может напасть на те или иные страны Североатлантического альянса», — подчеркнул аналитик.

«Подобного рода риторика из уст президента США звучит в максимальной степени безответственно, на что и обратили внимание совершенно справедливо в Кремле и российском посольстве в Вашингтоне. Реакция Москвы абсолютно адекватна и сообразна политической ситуации», — сказал эксперт.

По мнению Шаповалова, заявления Байдена о якобы угрозе со стороны РФ для НАТО направлены прежде всего на внутреннюю аудиторию в условиях президентской гонки в США, чтобы оправдать финансирование ВСУ Вашингтоном.

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«Байден является президентом войны, он уже не может слезть с этой иглы, поэтому будет действовать в таком же ключе и дальше. Глава Белого дома будет стремиться оправдаться, иначе непонятно, зачем американцы потратили столько средств на военную помощь Киеву. Байден и его администрация делают ставку на то, что Украина ещё сможет некоторое время сопротивляться России и, следовательно, по их планам, наносить урон ВС РФ и российской экономике. Однако уже сейчас понятно, что Украина потерпела поражение, но из этого «тюбика» США пытаются выжать максимальное количество пасты», — сказал эксперт.

Впрочем, после провала контрнаступления ВСУ общественность в Соединённых Штатах начала в большей степени интересоваться своими собственными проблемами, «а внимание к Украине стало угасать», заметил в разговоре с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

«Но сейчас дело даже не только в том, что украинское контрнаступление закончилось провалом. Администрация США находится в отчаянном положении, поскольку речь уже идёт о полном крахе военной кампании киевского режима. И в этих условиях она призывает американских законодателей продолжить финансирование ВСУ. Однако в Соединённых Штатах не принято спонсировать неудачников», — сказал Батюк.

В свою очередь, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман сказал RT, что в основе заявлений Байдена о якобы возможном нападении России на НАТО лежит не только желание подтолкнуть конгресс к одобрению запроса на дополнительное финансирование Украины, но и стремление напугать своих партнёров в ЕС, чтобы они взяли на себя львиную долю расходов в рамках украинского конфликта.

«Байден пугает европейских политиков и рядовых налогоплательщиков жупелом «российской агрессии», дабы они взяли на себя бремя содержания Украины, поскольку самим американцам уже не хватает ресурсов для накачивания Киева оружием и деньгами», — пояснил аналитик.

Поставки вооружения Украине

Gettyimages.ru

© Christoph Soeder / picture alliance

Кроме того, события последних недель свидетельствуют, что у США попросту нет внятного плана относительно дальнейшей поддержки режима Зеленского, считает Фельдман.

«Двухпартийный консенсус по Украине с каждым днём становится всё призрачнее. Всё больше законодателей сомневаются в релевантности оказания помощи Киеву в прежних объёмах. США погружаются в хаос предвыборной борьбы, которая будет сопровождаться громкими скандалами и попытками объявления импичмента действующему главе государства. Неудивительно, что на этом фоне Байден решил исполнить старую песню времён холодной войны о якобы готовящемся нападении России на страны НАТО», — заключил эксперт.