Тотальная война: почему Дональд Трамп объявил о «крестовом походе» против Джо Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его участие в президентской гонке — это «крестовый поход» против нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена. Трамп убеждён, что тот не защищает американскую демократию, а разрушает её, поэтому пообещал своим сторонникам, что в случае избрания освободит страну «от Байдена, его администрации и преступников». На днях суд отклонил ходатайства адвокатов Трампа о прекращении уголовного дела о попытке отменить результаты выборов 2020 года. По мнению политологов, миллиардер винит Байдена и демократов в своём поражении на прошлых выборах и полон решимости поквитаться с ними.

Экс-президент США Дональд Трамп назвал свою президентскую кампанию крестовым походом против нынешнего главы государства Джо Байдена, который, по мнению Трампа, разрушает страну. Такую аналогию миллиардер привёл, выступая перед своими сторонниками на митинге в штате Айова 2 декабря.

«Байден и его леворадикальные союзники любят изображать из себя защитников демократии. Но Джо Байден не защищает американскую демократию. Джо Байден её разрушает... Наша (предвыборная. — RT) кампания — праведный крестовый поход за освобождение нашей республики от Байдена, его администрации и преступников», — сказал Трамп.

Он добавил, что многочисленные расследования, которые были инициированы против него Демпартией США в годы правления, были попытками свергнуть законно избранного президента.

«Они ведут тотальную войну против американской демократии, всё больше ударяясь в крайности и репрессии. Если вы вернёте меня в Белый дом, их правлению придёт конец и Америка вновь станет свободной страной», — резюмировал Трамп.

Судебные тяжбы

Объявление о начале «крестового похода» против действующего президента США Трамп сделал вскоре после того, как в его отношении было вынесено очередное судебное решение: 1 декабря суд в Вашингтоне отклонил ходатайства адвокатов экс-президента о прекращении возбуждённого против него дела о вмешательстве в выборы 2020 года.

Защитники Трампа просили суд снять с миллиардера четыре обвинения на основании того, что он действовал в рамках своих президентских полномочий, а следовательно, защищён иммунитетом главы государства.

Дональд Трамп и его адвокаты в суде

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© Brendan McDermid-Pool

Однако федеральный судья Таня Чуткан отклонила доводы команды юристов экс-президента. В своём решении она пояснила, что такие привилегии распространяются только на действующих президентов США.

«Какими бы правами неприкосновенности ни пользовался действующий президент, одномоментно в Соединённых Штатах может быть лишь один глава исполнительной власти, и эта должность не даёт возможности пожизненно избегать наказания. У бывших президентов нет каких-либо привилегий в том, что касается привлечения к федеральной уголовной ответственности», — написала в своём заключении судья.

Напомним, что против Дональда Трампа открыто несколько уголовных дел. Так, кроме обвинений в попытке оспорить итоги выборов 2020 года миллиардер является фигурантом дела о подлоге финансовой документации, хранении секретных документов в его резиденции Мар-а-Лаго, а также о сговоре с целью обмана правительства, который в итоге привёл к штурму Капитолия сторонниками экс-президента в январе 2021 года.

Вместе с тем, несмотря на количество предъявленных обвинений, Верховный суд США ещё в начале октября отказался отстранять Трампа от участия в выборах президента.

Экс-глава США неоднократно называл судебное преследование против себя политически мотивированным. При этом многочисленные разбирательства никак не отразились на лидирующей позиции миллиардера в предвыборной гонке: Трамп обходит по популярности не только других кандидатов-республиканцев, но и своего главного противника — демократа Джо Байдена.

Согласно опросу, проведённому газетой The New York Times в начале ноября, миллиардер опережает действующего главу Белого дома в нескольких важнейших для голосования штатах: Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде и Пенсильвании.

По данным соцопроса Harvard CAPS — Harris, который проводился по всей стране и был обнародован 20 ноября, в двусторонней гонке за Трампа готовы были проголосовать 48% избирателей, за Байдена — 41%. Ещё 11% опрошенных не определились с выбором. Издание The Hill, опубликовавшее результаты социологического исследования, отмечало, что Трамп набрал два процентных пункта с момента проведения аналогичного опроса в октябре, в результате которого бывший президент получил 46% голосов, а Байден — 41%.

В то же время республиканцы в палате представителей конгресса США не оставляют попыток запустить процедуру импичмента в отношении действующего президента. 2 декабря в эфире канала Fox News спикер палаты Майк Джонсон назвал «необходимым шагом» голосование по вопросу официального запуска расследования по делу об импичменте Байдена. Кроме того, он обвинил Белый дом в попытках помешать республиканцам расследовать преступления, в совершении которых они подозревают Байдена и членов его семьи.

Президент США Джо Байден

AP

© Andrew Harnik

Взаимная ненависть

В политическом соперничестве между Дональдом Трампом и демократами присутствует изрядная доля взаимной ненависти, отметил в комментарии RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Мы помним о такой ненависти между Бараком Обамой и Трампом, а затем между Трампом и Хиллари Клинтон. Понятно, что и в отношении Байдена это тоже присутствует. Во-первых, здесь есть личная неприязнь, во-вторых, республиканец считает, что его победу украли с помощью почтового голосования. Очевидно, что сегодня Трамп чувствует свои возможности и силы — он самый популярный кандидат от Республиканской партии. Поэтому он уверен в своей победе», — подчеркнул политолог.

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Кроме того, экс-президент остро реагирует на судебное преследование, которое явно является политическим, добавил Блохин.

«Трампу пытаются нанести имиджевый ущерб, закрыть для него возможность баллотироваться. Это попытка закрыть для него дорогу в Белый дом», — пояснил эксперт.

Однако эксцентричный миллиардер остаётся самым перспективным кандидатом, особенно на фоне нынешнего главы Белого дома, напомнил Блохин.

«У Байдена сейчас крайне низкий рейтинг. Понятно, что от него Америка устала. Он неэффективен как лидер, и это отражается на всём курсе США. У Трампа противоположная ситуация — у него нет конкурентов по популярности среди электората. Его главный конкурент внутри партии — губернатор Флориды Десантис — в рейтингах уступает ему более чем в два раза. Поэтому у Трампа есть все возможности вновь стать президентом США», — считает политолог.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв в беседе с RT также отметил, что Трамп возлагает личную ответственность на Байдена за результаты выборов 2020 года, которые миллиардер считает «украденными».

«Экс-президент считает, что его проигрыш на выборах 2020 года был неправомерным. А потому его задача — скинуть Байдена и нанести поражение Демократической партии, чтобы поквитаться за это», — сказал эксперт.

Он добавил, что по этой причине администрация Байдена пытается превентивно отстранить Трампа от участия в выборах через уголовные дела.

«Конечно, есть вероятность, что до выборов Трамп не дойдёт, потому что против него идёт несколько уголовных процессов. Всё будет зависеть от характера обвинений, по которым его могут осудить. Если это будет связано с делом о финансовых махинациях, которое открыто на уровне штата, то это не очень ему помешает. Совсем другая ситуация с более серьёзными федеральными обвинениями. Демократы делают всё, чтобы не допустить Трампа до выборов, — судебные процессы против него были инициированы сразу в нескольких юрисдикциях», — подчеркнул политолог.

Но даже если Трамп и Байден снова будут единственными кандидатами на выборах 2024 года, они не станут повторением предыдущих, считает Рогулёв.

«В одну воду дважды не входят, а обстоятельства, в которых США подходят к новым выборам, уже значительно отличаются от 2020-го. К тому же до самого голосования ещё почти год, а за это время многое может измениться», — заключил собеседник RT.