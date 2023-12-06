Байден призвал конгресс срочно утвердить запрос о финансировании Киева
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Трансляция выступления американского лидера ведётся на сайте Белого дома.
«Это не может ждать. Конгресс должен утвердить дополнительное финансирование для Украины до того, как они начнут расходовать средства на праздничные мероприятия», — сказал он.
Также американский лидер утверждает, что если США не будут помогать Киеву, то это поставит под угрозу поддержку Украины со стороны европейских государств.
Ранее лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявил, что республиканцы в сенате США не поддержат запрос Белого дома о помощи Украине без принятия решения по охране американской границы.