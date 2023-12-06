Байден призвал конгресс срочно утвердить запрос о финансировании Киева

Американский президент Джо Байден в своём специальном обращении призвал конгресс США утвердить запрос о финансировании Киева до наступления рождественских каникул.

Трансляция выступления американского лидера ведётся на сайте Белого дома.

«Это не может ждать. Конгресс должен утвердить дополнительное финансирование для Украины до того, как они начнут расходовать средства на праздничные мероприятия», — сказал он.

Также американский лидер утверждает, что если США не будут помогать Киеву, то это поставит под угрозу поддержку Украины со стороны европейских государств.

Ранее лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявил, что республиканцы в сенате США не поддержат запрос Белого дома о помощи Украине без принятия решения по охране американской границы.