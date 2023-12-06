RT в Telegram
Подпишись

Байден призвал конгресс срочно утвердить запрос о финансировании Киева

Короткая ссылка
Американский президент Джо Байден в своём специальном обращении призвал конгресс США утвердить запрос о финансировании Киева до наступления рождественских каникул.
Байден призвал конгресс срочно утвердить запрос о финансировании Киева
  • Gettyimages.ru

Трансляция выступления американского лидера ведётся на сайте Белого дома.

«Это не может ждать. Конгресс должен утвердить дополнительное финансирование для Украины до того, как они начнут расходовать средства на праздничные мероприятия», — сказал он.

Также американский лидер утверждает, что если США не будут помогать Киеву, то это поставит под угрозу поддержку Украины со стороны европейских государств.

Ранее лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявил, что республиканцы в сенате США не поддержат запрос Белого дома о помощи Украине без принятия решения по охране американской границы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить