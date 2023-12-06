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Макконнелл: республиканцы в сенате против помощи ВСУ без решений по границе США

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Республиканцы в сенате США не поддержат запрос Белого дома о помощи Украине без принятия решения по охране американской границы.
Макконнелл: республиканцы в сенате против помощи ВСУ без решений по границе США
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл, пишет РИА Новости.

Он назвал ситуацию на границе «кризисом исторического масштаба».

По словам Макконнелла, демократы «готовы рисковать любыми приоритетами национальной безопасности, чтобы избежать решения проблем нашей границы».

Ранее член американского сената Крис Мёрфи выразил уверенность в том, что Соединённые Штаты вот-вот бросят Украину.

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