Политические баталии: как в США разворачивается борьба вокруг выделения средств Украине

Президент США Джо Байден назвал «полным безумием» неспособность конгресса согласовать выделение средств на оказание помощи Украине. С похожим заявлением выступил глава Госдепа Энтони Блинкен, по словам которого отказ от поддержки Киева откроет ящик Пандоры. В свою очередь, министр финансов Джанет Йеллен считает, что прекращение поддержки сделает Вашингтон ответственным за поражение Киева. Между тем республиканцы в конгрессе продолжают настаивать на том, что деньги на Украину могут быть выделены только в случае принятия их предложений по укреплению южной границы США. По словам аналитиков, обе партии заняли непримиримые позиции и пока нет никаких признаков, что они придут к соглашению до конца года.

Президент США Джо Байден назвал «полным безумием» отказ поддержать выделение средств Киеву. Так он прокомментировал ситуацию в конгрессе, где Демократической и Республиканской партиям не удаётся договориться по вопросу финансирования Украины.

«Неспособность поддержать Украину — это полное безумие, — приводит его слова газета The New York Times. — Это противоречит интересам США».

При этом Байден вновь пообещал добиться выделения средств Киеву.

В тот же день на мероприятии, организованном вашингтонской НКО «Коалиция глобального лидерства США», с аналогичным высказыванием выступил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Мы знаем, что, если позволить Путину действовать дальше безнаказанно, это откроет ящик Пандоры», — сказал он, объясняя необходимость продолжать оказание помощи Украине.

В свою очередь, министр финансов Джанет Йеллен в заявлении журналистам во время поездки в Мексику отметила, что Соединённые Штаты будут нести ответственность в случае поражения Киева.

«Ситуация критическая, и мы можем считать себя ответственными за поражение Украины, если не сможем обеспечить Украине необходимое финансирование. И я включаю сюда прямую бюджетную поддержку, поскольку это крайне важно», — сказала она.

Джанет Йеллен

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Администрации США вторят и многие представители Демпартии в конгрессе. Так, один из ключевых участников переговоров с республиканцами сенатор Крис Мёрфи выразил опасение, что Вашингтон может «вот-вот бросить Украину». По его словам, отказ от поддержки Киева будет иметь для Запада тяжёлые последствия.

«Украина проиграет эту войну, Киев станет российским городом, Путин получит зелёный свет, чтобы идти на НАТО и Европу, если мы не будем действовать. Пока республиканцы не проявят благоразумие, финансирование Украины и безопасность всего мира под угрозой», — написал он на своей странице в соцсети Х.

«Довести дело Трампа до конца»

Эти заявления прозвучали на фоне проведения в сенате закрытого брифинга по вопросу о выделении средств для Украины. Ожидалось, что в нём примет участие по видеосвязи и Владимир Зеленский, однако он в последний момент решил отказаться.

Ряд американских СМИ обратили внимание, что брифинг прошёл в напряжённой атмосфере. Так, журналист Fox News Чад Перграм сообщил, что участники встречи даже переходили на крик. А сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что его сопартийцы покинули брифинг, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения.

Аналогичную информацию приводит в своём материале и The New York Times. Издание напоминает, что брифинг состоялся в преддверии голосования в сенате по вопросу о чрезвычайном финансировании в размере $110,5 млрд. В эту сумму, запрошенную Белым домом, входят помощь Киеву и Тель-Авиву, а также средства на обеспечение безопасности на южной границе США.

Конгресс США

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Обозреватели The New York Times считают показательным, как прошёл брифинг. По мнению журналистов, перепалка на встрече оставляет мало шансов, что законопроект будет принят.

Стоит отметить, что Республиканская партия не имеет возражений против предоставления помощи Украине, однако хочет увязать этот вопрос с принятием собственных предложений по обустройству южной границы и остановке потока мигрантов.

После брифинга в сенате лидеры Республиканской партии вновь подчеркнули, что продолжение помощи Киеву возможно только при решении миграционного вопроса. С такими заявлениями выступили спикер палаты представителей Майк Джонсон и лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл.

По словам аналитиков, вопрос с миграцией и обустройством южной границы остаётся одним из ключевых во внутриполитической повестке США.

«Республиканцы требуют принятия очень серьёзного законодательства. В основе его лежит та же идея по укреплению границы, которую проводил на посту президента Дональд Трамп. Это и строительство стены, и соглашения с транзитными государствами, нацеленные на то, чтобы они не поощряли приток мигрантов. Администрация Байдена в 2021 году трамповскую программу свернула. Республиканцы же хотят сейчас довести дело Трампа до конца», — отметил в комментарии RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.

Однако демократы не могут пойти на предложения республиканцев, говорит эксперт, поскольку это будет означать крах их собственной миграционной политики.

«Демпартия считает, что мигрантов надо принимать, но более упорядоченно. Одобрение планов республиканцев будет означать полный отказ от миграционной политики, которую проводили демократы. Для них это неприемлемо. Тем более что в год президентских выборов это будет выглядеть как окончательный провал курса Белого дома», — пояснил специалист.

Обходные пути

Владимир Васильев полагает, что пока нет никаких признаков, что две партии придут к соглашению до конца года.

«На сегодняшний день не предвидится никакой сделки. Каждый остаётся при своём. Демократы продолжают делать демагогические заявления, что политики, которые препятствуют поддержке Украины, тем самым выступают за поражение США в борьбе с Россией. Каких-либо рациональных аргументов демократическая администрация придумать не может. Республиканцы же по-прежнему увязывают вопрос Украины с укреплением границы», — отметил специалист.

Ситуация на южной границе США

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© John Moore

Аналитик добавил, что для демократов особенно важно получить средства для Украины в предвыборный год.

«Демпартии нечем отчитываться внутри страны, а во внешней политике у них одна только Украина. С помощью неё администрация хочет продлить мандат на пребывание в Белом доме на второй срок. Для этого нужны миллиарды долларов. Отсюда и все эти разговоры, что на Украине решается судьба США и демократии. Республиканцы, конечно, всё это понимают и не хотят помогать Байдену гнуть эту линию», — считает Васильев.

Эксперт также подчеркнул, что, несмотря на задержку выделения помощи Украине, у Вашингтона ещё есть ресурсы, чтобы поддерживать киевский режим на плаву. Напомним, 4 декабря в Госдепе заявили, что Белый дом использует сейчас остатки утверждённой ранее конгрессом финансовой помощи Киеву — к настоящему времени около 97% этих ресурсов исчерпано.

«Нынешних средств США хватит, чтобы Украина продержалась эту зиму. То есть Украина совсем без денег не остаётся. Однако такое финансирование не оставляет Киеву возможностей для масштабной эскалации конфликта, очередного контрнаступления. Однако после зимы Украина может уже по-настоящему остаться без средств. Демократы пытаются не допустить этого», — сказал аналитик.

В свою очередь, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT отметил, что Вашингтон при любом развитии событий не оставит своих украинских подопечных без средств.

«Мир функционирует по выстроенной США финансовой системе, поэтому найти обходные пути спонсирования Киева Вашингтон может очень легко. Например, они могут заставить Европу финансировать Украину или попытаются поддержать Киев через свои финансовые организации и неправительственные фонды. Не будем забывать и про другие схемы. Например, в 1980-х годах администрация США в обход эмбарго продавала оружие Ирану, а на вырученные деньги вопреки запрету конгресса спонсировала никарагуанских повстанцев-контрас. Так что найти лазейки они сумеют», — резюмировал политолог.