Блинкен: если Сенат не одобрит помощь Украине, он откроет ящик Пандоры
По его словам, Вашингтону необходимо гарантировать, что Украина продолжит добиваться успеха, а Россия «будет терпеть неудачу».
«Если мы это не сделаем, то Путину будет разрешено действовать безнаказанно, что откроет ящик Пандоры агрессии по всему миру», — цитирует Блинкена ТАСС.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден 6 декабря на фоне неопределённости с новой помощью Штатов Украине проведёт виртуальную встречу с лидерами G7.
Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с коллегой из Нидерландов Ханке Брюинс Слот сообщил, что не ожидает замедления помощи со стороны западных партнёров.