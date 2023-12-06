Блинкен: если Сенат не одобрит помощь Украине, он откроет ящик Пандоры

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Сенат Конгресса США откроет ящик Пандоры, если не одобрит выделение нового пакета помощи Украине.

По его словам, Вашингтону необходимо гарантировать, что Украина продолжит добиваться успеха, а Россия «будет терпеть неудачу».

«Если мы это не сделаем, то Путину будет разрешено действовать безнаказанно, что откроет ящик Пандоры агрессии по всему миру», — цитирует Блинкена ТАСС.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден 6 декабря на фоне неопределённости с новой помощью Штатов Украине проведёт виртуальную встречу с лидерами G7.

Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с коллегой из Нидерландов Ханке Брюинс Слот сообщил, что не ожидает замедления помощи со стороны западных партнёров.