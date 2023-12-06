Кулеба заявил, что не ожидает замедления помощи со стороны Запада

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции с коллегой из Нидерландов Ханке Брюинс Слот сообщил, что не ожидает замедления помощи со стороны западных партнёров.

«Я не вижу какого-либо уменьшения поддержки, которая поступает от партнёров. Если говорить о поставках оружия и боеприпасов, всё будет по графику», — передаёт его слова РИА Новости.

По словам украинского министра, на Западе осознают, что «на Украине на кону гораздо большее, чем просто будущее Украины», поэтому замедления в плане поддержки Киева не ожидается.

Ранее представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США достигли «дна бочки» в своей программе военных поставок Украине.

Телеканал CNN сообщал, что «мрачная ставка» России на усталость Америки и её союзников от конфликта на Украине «с каждым днём ​​выглядит всё лучше».