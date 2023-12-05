Госдеп: США достигли «дна бочки» в вопросе военных поставок Украине

США достигли «дна бочки» в своей программе военных поставок Украине, заявил представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Мы на дне бочки в том, что касается нашей возможности предоставлять помощь в безопасности для Украины», — цитирует его РИА Новости.

По оценкам Госдепа, Украину ждёт «тяжёлая зима».

Миллер вновь призвал конгресс США поддержать запросы Белого дома для выделения новых денег на поддержку Киева.

В Белом доме накануне признали, что США прекратят поставки оружия Украине после того, как у Вашингтона закончатся выделенные на это деньги.

Представитель американского Госдепа 4 декабря также заявил, что США используют остатки доступной финансовой помощи для Украины, уже около 97% этих ресурсов исчерпано.