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Госдеп: США достигли «дна бочки» в вопросе военных поставок Украине

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США достигли «дна бочки» в своей программе военных поставок Украине, заявил представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Мы на дне бочки в том, что касается нашей возможности предоставлять помощь в безопасности для Украины», — цитирует его РИА Новости.

По оценкам Госдепа, Украину ждёт «тяжёлая зима».

Миллер вновь призвал конгресс США поддержать запросы Белого дома для выделения новых денег на поддержку Киева.

В Белом доме накануне признали, что США прекратят поставки оружия Украине после того, как у Вашингтона закончатся выделенные на это деньги.

Представитель американского Госдепа 4 декабря также заявил, что США используют остатки доступной финансовой помощи для Украины, уже около 97% этих ресурсов исчерпано.

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