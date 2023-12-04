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Салливан подтвердил, что США прекратят поставки оружия ВСУ без выделения денег

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Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что страна прекратит поставки оружия Украине после того, как у Белого дома закончатся выделенные на это деньги.
Салливан подтвердил, что США прекратят поставки оружия ВСУ без выделения денег
  • © AP Photo/Alex Brandon

Чиновник пояснил, что администрация Джо Байдена использует деньги, выделяемые конгрессом, для того чтобы пополнять собственные, американские резервы вооружений, когда оружие из них отправляется на Украину.

«Когда у нас заканчиваются деньги, нужные, чтобы восполнить запасы отданного оружия... Мы перестаём быть в состоянии поставлять вооружения Украине. Это и есть ставки этого голосования. Нам нужна двухпартийная поддержка конгресса», — сказал Салливан журналистам.

Представитель американского Госдепа Мэттью Миллер 4 декабря также заявил, что США используют остатки доступной финансовой помощи для Украины, уже около 97% этих ресурсов исчерпано.

Агентство Bloomberg писало, что Белый дом уже предупредил конгресс, что у американской администрации закончатся ресурсы для поддержки Киева к концу календарного года.

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