Салливан подтвердил, что США прекратят поставки оружия ВСУ без выделения денег
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Чиновник пояснил, что администрация Джо Байдена использует деньги, выделяемые конгрессом, для того чтобы пополнять собственные, американские резервы вооружений, когда оружие из них отправляется на Украину.
«Когда у нас заканчиваются деньги, нужные, чтобы восполнить запасы отданного оружия... Мы перестаём быть в состоянии поставлять вооружения Украине. Это и есть ставки этого голосования. Нам нужна двухпартийная поддержка конгресса», — сказал Салливан журналистам.
Представитель американского Госдепа Мэттью Миллер 4 декабря также заявил, что США используют остатки доступной финансовой помощи для Украины, уже около 97% этих ресурсов исчерпано.
Агентство Bloomberg писало, что Белый дом уже предупредил конгресс, что у американской администрации закончатся ресурсы для поддержки Киева к концу календарного года.