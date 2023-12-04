Салливан подтвердил, что США прекратят поставки оружия ВСУ без выделения денег

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что страна прекратит поставки оружия Украине после того, как у Белого дома закончатся выделенные на это деньги.

Чиновник пояснил, что администрация Джо Байдена использует деньги, выделяемые конгрессом, для того чтобы пополнять собственные, американские резервы вооружений, когда оружие из них отправляется на Украину.

«Когда у нас заканчиваются деньги, нужные, чтобы восполнить запасы отданного оружия... Мы перестаём быть в состоянии поставлять вооружения Украине. Это и есть ставки этого голосования. Нам нужна двухпартийная поддержка конгресса», — сказал Салливан журналистам.

Представитель американского Госдепа Мэттью Миллер 4 декабря также заявил, что США используют остатки доступной финансовой помощи для Украины, уже около 97% этих ресурсов исчерпано.

Агентство Bloomberg писало, что Белый дом уже предупредил конгресс, что у американской администрации закончатся ресурсы для поддержки Киева к концу календарного года.