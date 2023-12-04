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Госдеп: США исчерпали около 97% доступной финансовой помощи для Украины

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США используют остатки доступной финансовой помощи для Украины, уже около 97% этих ресурсов исчерпано, сообщил журналистам представитель американского Госдепа Мэттью Миллер.
Госдеп: США исчерпали около 97% доступной финансовой помощи для Украины
  • Gettyimages.ru

«Более 97% (выделенных средств. — RT) исчерпано и очень скоро закончится», — сказал он.

С похожим заявлением ранее выступил Джон Кирби, занимающий пост координатора по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома.

Он, в частности, отметил, что США станет действительно трудно поддерживать Украину с 2024 года, если конгрессом на это не будут выделены дополнительные деньги.

Агентство Bloomberg писало, что Белый дом уже предупредил конгресс, что у американской администрации закончатся ресурсы для поддержки Киева к концу календарного года.

Вместе с этим спикер палаты представителей Соединённых Штатов Майк Джонсон подчеркнул, что республиканцы хотят рассматривать запрос о помощи Киеву только вместе с выделением денег на охрану американской госграницы.

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