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Кирби: без выделения новых денег США будет очень трудно поддерживать Украину

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США станет действительно трудно поддерживать Украину с 2024 года, если конгрессом на это не будут выделены дополнительные деньги. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Кирби: без выделения новых денег США будет очень трудно поддерживать Украину
  • Gettyimages.ru

«Нам нужно это финансирование... как можно скорее», — заявил он, выступая перед журналистами.

С началом нового года поддержка станет «очень-очень трудной», подчеркнул он.

«А конец года скоро наступит», — отметил Кирби.

Как ранее писало агентство Reuters, некоторые американские штаты получили значительную прибыль от военной помощи Вооружённым силам Украины.

Наибольшую выгоду получили Пенсильвания, Аризона и Техас.

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