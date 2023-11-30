Кирби: без выделения новых денег США будет очень трудно поддерживать Украину
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«Нам нужно это финансирование... как можно скорее», — заявил он, выступая перед журналистами.
С началом нового года поддержка станет «очень-очень трудной», подчеркнул он.
«А конец года скоро наступит», — отметил Кирби.
Как ранее писало агентство Reuters, некоторые американские штаты получили значительную прибыль от военной помощи Вооружённым силам Украины.
Наибольшую выгоду получили Пенсильвания, Аризона и Техас.