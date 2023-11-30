Кирби: без выделения новых денег США будет очень трудно поддерживать Украину

США станет действительно трудно поддерживать Украину с 2024 года, если конгрессом на это не будут выделены дополнительные деньги. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Нам нужно это финансирование... как можно скорее», — заявил он, выступая перед журналистами.

С началом нового года поддержка станет «очень-очень трудной», подчеркнул он.

«А конец года скоро наступит», — отметил Кирби.

Как ранее писало агентство Reuters, некоторые американские штаты получили значительную прибыль от военной помощи Вооружённым силам Украины.

Наибольшую выгоду получили Пенсильвания, Аризона и Техас.