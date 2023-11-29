Reuters: американские штаты получили большую прибыль от военной помощи Киеву
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«Американские штаты получили выгоду от миллиардов долларов, потраченных на вооружение Украины, в попытке заручиться большей поддержкой со стороны республиканцев», — говорится в публикации.
По данным агентства, наибольшую выгоду от поставок вооружения Киеву получили американские штаты Пенсильвания, Аризона и Техас.
Так, Пенсильвания получила доходы в размере $2,3 млрд, Аризона — $2,1 млрд, а Техасу направили $ 1,4 млрд в качестве финансирования производства снарядов.
Ранее стало известно, что Норвегия в 2022 году заработала на украинском конфликте около 334 млрд крон (€28,6 млрд).