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Reuters: американские штаты получили большую прибыль от военной помощи Киеву

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Некоторые американские штаты получили значительную прибыль от военной помощи Вооружённым силам Украины, пишет агентство Reuters.
Reuters: американские штаты получили большую прибыль от военной помощи Киеву
  • Gettyimages.ru

«Американские штаты получили выгоду от миллиардов долларов, потраченных на вооружение Украины, в попытке заручиться большей поддержкой со стороны республиканцев», — говорится в публикации. 

По данным агентства, наибольшую выгоду от поставок вооружения Киеву получили американские штаты Пенсильвания, Аризона и Техас.

Так, Пенсильвания получила доходы в размере $2,3 млрд, Аризона — $2,1 млрд, а Техасу направили $ 1,4 млрд в качестве финансирования производства снарядов.

Ранее стало известно, что Норвегия в 2022 году заработала на украинском конфликте около 334 млрд крон (€28,6 млрд).

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