Reuters: американские штаты получили большую прибыль от военной помощи Киеву

Некоторые американские штаты получили значительную прибыль от военной помощи Вооружённым силам Украины, пишет агентство Reuters.

«Американские штаты получили выгоду от миллиардов долларов, потраченных на вооружение Украины, в попытке заручиться большей поддержкой со стороны республиканцев», — говорится в публикации.

По данным агентства, наибольшую выгоду от поставок вооружения Киеву получили американские штаты Пенсильвания, Аризона и Техас.

Так, Пенсильвания получила доходы в размере $2,3 млрд, Аризона — $2,1 млрд, а Техасу направили $ 1,4 млрд в качестве финансирования производства снарядов.

Ранее стало известно, что Норвегия в 2022 году заработала на украинском конфликте около 334 млрд крон (€28,6 млрд).