NRK: Норвегия заработала на украинском конфликте около €28,6 млрд
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«Норвегия заработала 334 млрд крон», — говорится в документе.
Исследователи объясняют это тем, что с начала украинского конфликта произошёл резкий рост цен на газ, что оказалось выгодным для Норвегии, в экономике которой одной из основных отраслей является нефтегазовая.
Как отмечает телеканал, эта сумма составляет около 27% доходов от экспорта газа из Норвегии в прошлом году.
В марте норвежская нефтегазовая компания Equinor обнаружила новое месторождение углеводородов на континентальном шельфе в Северном море.