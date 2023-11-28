NRK: Норвегия заработала на украинском конфликте около €28,6 млрд

Норвегия в 2022 году заработала на украинском конфликте около 334 млрд крон (€28,6 млрд), информирует телеканал NRK со ссылкой на диссертацию исследователей из норвежского института торговли.

«Норвегия заработала 334 млрд крон», — говорится в документе.

Исследователи объясняют это тем, что с начала украинского конфликта произошёл резкий рост цен на газ, что оказалось выгодным для Норвегии, в экономике которой одной из основных отраслей является нефтегазовая.

Как отмечает телеканал, эта сумма составляет около 27% доходов от экспорта газа из Норвегии в прошлом году.

В марте норвежская нефтегазовая компания Equinor обнаружила новое месторождение углеводородов на континентальном шельфе в Северном море.