Норвежская Equinor открыла новое месторождение нефти и газа в Северном море

Норвежская нефтегазовая компания Equinor обнаружила новое месторождение углеводородов на континентальном шельфе в Северном море.

Об этом сообщается в заявлении компании.

Новое месторождение обнаружено неподалёку от крупного месторождения Тролль.

По оценкам экспертов, объёмы углеводородов составляют от 24 до 84 млн баррелей в нефтяном эквиваленте.

Ранее Министерство финансов США в частном порядке обратилось к крупнейшим сырьевым трейдерам с призывом не избегать сделок с поставками нефти из России, которая торгуется с установленным ценовым лимитом.

Издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что американская администрация приняла решение санкционировать разработку нефти на северо-западе Аляски.