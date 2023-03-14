Норвежская Equinor открыла новое месторождение нефти и газа в Северном море
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Об этом сообщается в заявлении компании.
Новое месторождение обнаружено неподалёку от крупного месторождения Тролль.
По оценкам экспертов, объёмы углеводородов составляют от 24 до 84 млн баррелей в нефтяном эквиваленте.
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Издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что американская администрация приняла решение санкционировать разработку нефти на северо-западе Аляски.