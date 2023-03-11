Bloomberg: администрация Байдена решила одобрить крупный нефтяной проект на Аляске
Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на два источника.
В материале сказано, что компании ConocoPhillips будет разрешено бурение на месторождении Уиллоу. Его запасы оцениваются в 600 млн баррелей.
При этом против этого выступают природозащитники, по мнению которых разработка месторождения будет сопровождаться выбросом в атмосферу 280 млн т парниковых газов.
Ранее Министерство финансов США в частном порядке обратилось к крупнейшим сырьевым трейдерам с призывом не избегать сделок с поставками нефти из России, которая торгуется с установленным ценовым лимитом.