Bloomberg: администрация Байдена решила одобрить крупный нефтяной проект на Аляске

Американская администрация приняла решение санкционировать разработку нефти на северо-западе Аляске.

Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на два источника.

В материале сказано, что компании ConocoPhillips будет разрешено бурение на месторождении Уиллоу. Его запасы оцениваются в 600 млн баррелей.

При этом против этого выступают природозащитники, по мнению которых разработка месторождения будет сопровождаться выбросом в атмосферу 280 млн т парниковых газов.

Ранее Министерство финансов США в частном порядке обратилось к крупнейшим сырьевым трейдерам с призывом не избегать сделок с поставками нефти из России, которая торгуется с установленным ценовым лимитом.