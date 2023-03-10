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FT: Минфин США в частном порядке поощрил мировых трейдеров торговать российской нефтью

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Министерство финансов США в частном порядке обратилось к крупнейшим сырьевым трейдерам с призывом не избегать сделок с поставками нефти из России, которая торгуется с установленным ценовым лимитом.

Об этом информирует газета Financial Times со ссылкой на  источники.

Как пишет газета, представители Минфина США провели встречу с менеджерами трейдерских компаний Trafigura и Gunvor.

«Американцы активно призывали нас... вновь начать торговлю (российским сырьём. — RT)», — рассказал изданию один из участников переговоров. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее председатель совета директоров американской нефтегазовой корпорации Chevron Майк Вирт заявил, что установленный западными странами лимит цен на нефтепродукты из России создал множество сложностей для работы энергетических рынков.

До этого издание China Daily писало, что потолок цен на нефть укрепил российскую экономику и негативно сказался на экономике стран Запада.

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