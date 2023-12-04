Джонсон: запрос Киева будет рассмотрен только со средствами на охрану госграницы

Спикер палаты представителей Соединённых Штатов Майк Джонсон на призыв Белого дома ускорить согласование помощи Украине заявил, что республиканцы хотят рассматривать запрос Киева только со средствами на охрану госграницы.

Об этом он написал в социальной сети X.

По словам Джонсона, республиканцы приняли решение о том, что любой дополнительный пакет в сфере нацбезопасности должен начинаться с границы США.

«Мы верим, что по двум вопросам можно прийти к консенсусу, если демократы в сенате и Белый дом будут вести разумные переговоры», — заявил он.

Он добавил, что американская администрация не смогла по существу ответить ни на одну озабоченность по поводу отсутствия чёткой стратегии по Киеву, пути разрешения конфликта, а также плана по контролю над выделенной налогоплательщиками США помощью.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg, Белый дом предупредил конгресс, что у американской администрации закончатся ресурсы для поддержки Киева к концу календарного года.