Джонсон: запрос Киева будет рассмотрен только со средствами на охрану госграницы
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Об этом он написал в социальной сети X.
По словам Джонсона, республиканцы приняли решение о том, что любой дополнительный пакет в сфере нацбезопасности должен начинаться с границы США.
«Мы верим, что по двум вопросам можно прийти к консенсусу, если демократы в сенате и Белый дом будут вести разумные переговоры», — заявил он.
Он добавил, что американская администрация не смогла по существу ответить ни на одну озабоченность по поводу отсутствия чёткой стратегии по Киеву, пути разрешения конфликта, а также плана по контролю над выделенной налогоплательщиками США помощью.
Как ранее сообщило агентство Bloomberg, Белый дом предупредил конгресс, что у американской администрации закончатся ресурсы для поддержки Киева к концу календарного года.