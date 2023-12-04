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Джонсон: запрос Киева будет рассмотрен только со средствами на охрану госграницы

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Спикер палаты представителей Соединённых Штатов Майк Джонсон на призыв Белого дома ускорить согласование помощи Украине заявил, что республиканцы хотят рассматривать запрос Киева только со средствами на охрану госграницы.
Джонсон: запрос Киева будет рассмотрен только со средствами на охрану госграницы
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в социальной сети X.

По словам Джонсона, республиканцы приняли решение о том, что любой дополнительный пакет в сфере нацбезопасности должен начинаться с границы США.

«Мы верим, что по двум вопросам можно прийти к консенсусу, если демократы в сенате и Белый дом будут вести разумные переговоры», — заявил он.

Он добавил, что американская администрация не смогла по существу ответить ни на одну озабоченность по поводу отсутствия чёткой стратегии по Киеву, пути разрешения конфликта, а также плана по контролю над выделенной налогоплательщиками США помощью.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg, Белый дом предупредил конгресс, что у американской администрации закончатся ресурсы для поддержки Киева к концу календарного года.

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