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Белый дом сообщил конгрессу об иссякании средств для Киева к концу года

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Белый дом предупредил конгресс, что у американской администрации закончатся ресурсы для поддержки Киева к концу календарного года.
Белый дом сообщил конгрессу об иссякании средств для Киева к концу года
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует агентство Bloomberg.

Как заявила руководитель административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг в своём письме к лидерам палат конгресса, у администрации США «нет волшебного горшочка с финансами», чтобы разрешить эту ситуацию.  

«У нас закончились деньги — и почти закончилось время», — отметила Янг.

Ранее в Белом доме вновь заявили, что оказывать Украине военную поддержку будет крайне сложно без одобрения конгрессом США дополнительных ассигнований.

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