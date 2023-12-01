Белый дом: без поддержки конгресса США будет очень трудно помогать Украине

В Белом доме вновь заявили, что оказывать Украине военную поддержку будет крайне сложно без одобрения конгрессом США дополнительных ассигнований.

С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Как я уже говорил накануне, мы чувствуем, что по мере приближения к концу календарного года, то есть к концу этого месяца, нам будет очень сложно обеспечить тот объём помощи в области безопасности, который, как мы знаем, необходим украинцам», — цитирует его ТАСС.

Администрация Джо Байдена призывает конгрессменов «немедленно принять решение о выделении дополнительных средств», заявил он.

«У нас заканчиваются чеки в чековой книжке, и мы должны быть в состоянии продолжать оказывать помощь [Киеву]», — добавил чиновник.

Накануне заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Пентагон продолжает поставлять Украине то оружие, которое может, но запасы иссякают.

Американский журнал The American Conservative отмечал, что если конгресс США будет рассматривать финансирование Украины отдельно от поддержки Израиля, то не сможет одобрить помощь Киеву даже в начале 2024 года.