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AC: конгресс США может не одобрить помощь Киеву даже в начале следующего года

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Если конгресс США будет рассматривать финансирование Украины отдельно от поддержки Израиля, то не сможет одобрить помощь Киеву даже в начале 2024 года.

Такое заявление опубликовал американский журнал American Conservative.

По данным издания, республиканцы готовы «разорвать на клочки» новый законопроект о совмещённом финансировании Украины и Израиля, который предлагает лидер демократов в Сенате Митч Макконнелл.

Ранее Пентагон заявил, что запасы вооружений для Украины иссякают.

Также координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби отметил, что без выделения новых денег США будет очень трудно поддерживать Украину.

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