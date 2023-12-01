AC: конгресс США может не одобрить помощь Киеву даже в начале следующего года
Такое заявление опубликовал американский журнал American Conservative.
По данным издания, республиканцы готовы «разорвать на клочки» новый законопроект о совмещённом финансировании Украины и Израиля, который предлагает лидер демократов в Сенате Митч Макконнелл.
Ранее Пентагон заявил, что запасы вооружений для Украины иссякают.
Также координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби отметил, что без выделения новых денег США будет очень трудно поддерживать Украину.