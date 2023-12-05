RT в Telegram
Подпишись

CNN: ставка Путина на усталость Запада от Украины выглядит всё лучше

Короткая ссылка
«Мрачная ставка» России на усталость Америки и её союзников от конфликта на Украине «с каждым днём ​​выглядит всё лучше», пишет CNN.
CNN: ставка Путина на усталость Запада от Украины выглядит всё лучше
  • AP
  • © Libkos

Растущие сомнения США по поводу обязательств перед Украиной наблюдаются на фоне наступления «суровой зимы», тогда как Россия, как ожидается, «нанесёт удары по украинским электростанциям», говорится в материале.

«Между тем война Израиля с ХАМАС в последние недели затмила Украину — ситуация, по поводу которой в последние дни публично беспокоился Владимир Зеленский», — отмечает телеканал.

Теперь на карту поставлено не только «выживание Украины», но и «репутация Соединённых Штатов как мирового лидера», подчёркивается в статье.

Как утверждает аналитик Стивен Коллинсон, грядущая для Украины опасность заключается в том, что она будет «ещё глубже втянута в борьбу за государственное финансирование», при этом уже ясно, что никаких гарантий предоставления Киеву миллиардов долларов нет.

«А Путин всё это время в Москве наблюдает и ждёт», — заключает журналист.

В октябре американский портал Business Insider писал, что президент Владимир Путин уже давно сделал ставку на то, что Запад устанет от постоянной поддержки экономики и армии Украины. По мнению военного аналитика центра Европейского совета по международным отношениям Густава Гресселя, российский лидер сделал верную ставку на усталость ЕС и США.

Журналист CNN Натан Ходж тоже утверждал, что тактика России по истощению ресурсов Запада на Украине является продуктивной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить