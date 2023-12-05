CNN: ставка Путина на усталость Запада от Украины выглядит всё лучше

«Мрачная ставка» России на усталость Америки и её союзников от конфликта на Украине «с каждым днём ​​выглядит всё лучше», пишет CNN.

Растущие сомнения США по поводу обязательств перед Украиной наблюдаются на фоне наступления «суровой зимы», тогда как Россия, как ожидается, «нанесёт удары по украинским электростанциям», говорится в материале.

«Между тем война Израиля с ХАМАС в последние недели затмила Украину — ситуация, по поводу которой в последние дни публично беспокоился Владимир Зеленский», — отмечает телеканал.

Теперь на карту поставлено не только «выживание Украины», но и «репутация Соединённых Штатов как мирового лидера», подчёркивается в статье.

Как утверждает аналитик Стивен Коллинсон, грядущая для Украины опасность заключается в том, что она будет «ещё глубже втянута в борьбу за государственное финансирование», при этом уже ясно, что никаких гарантий предоставления Киеву миллиардов долларов нет.

«А Путин всё это время в Москве наблюдает и ждёт», — заключает журналист.

В октябре американский портал Business Insider писал, что президент Владимир Путин уже давно сделал ставку на то, что Запад устанет от постоянной поддержки экономики и армии Украины. По мнению военного аналитика центра Европейского совета по международным отношениям Густава Гресселя, российский лидер сделал верную ставку на усталость ЕС и США.

Журналист CNN Натан Ходж тоже утверждал, что тактика России по истощению ресурсов Запада на Украине является продуктивной.