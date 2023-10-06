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Business Insider: Путин делает ставку на усталость Запада от Украины

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Президент России Владимир Путин уже давно сделал ставку на то, что Запад устанет от постоянной поддержки экономики и армии Украины, пишет американский портал Business Insider.
Business Insider: Путин делает ставку на усталость Запада от Украины
  • РИА Новости

«Кремль торжествует, пока правое крыло Республиканской партии погружает конгресс США в хаос из-за своего противодействия выделению большего количества денег Украине», — пишет издание.

Как считают аналитики, «важнейшая часть плана Владимира Путина» заключается в том, чтобы «оставаться в борьбе достаточно долго, чтобы Запад устал помогать Украине».

В статье также упоминаются слова представителя Кремля Дмитрия Пескова, который отмечал, что «усталость от украинского конфликта в США будет расти».

Вместе с этим, даже если европейская поддержка Украины сохранится, The Wall Street Journal писала, что «европейским союзникам Украины будет сложно восполнить любой дефицит из-за прекращения помощи США».

Обозреватель The Telegraph Кон Кафлин ранее выразил мнение, что поддержка Украины Западом ослабевает, в её необходимости сомневаются всё больше стран.

Сам Путин ранее выразил уверенность в том, что после решения проблемы с бюджетом Соединённые Штаты выделят деньги Украине.

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